„Panathinaikos“ pristatė biudžetą – žaidėjams skirs įspūdingą sumą

Iš jų net 35 mln. eurų planuojama skirta žaidėjų, trenerių bei klubo personalo atlyginimams, taip pat kelionių išlaidas, o likusi dalis sudarys OAKA arenos renovacijos kaštus.

Taip pat skelbiama, kad dabartinės PAO išlaidos yra gerokai didesnės nei pajamos.

Atėnų klube ateinanačius trejus sezonus žais lietuvis Marius Grigonis. Krepšinio naujienų portalas „Eurohoops“ skelbė, kad per šį laikotarpį 30-metis kaunietis iš viso uždirbs 3,5 mln. eurų.

Atėnų ekipą vasarą papildęs 211 cm ūgio turkas Omeras Yurtsevenas SDNA duomenimis per sezoną uždirbs apie 1 milijoną eurų.

Pirmuoju tarpsezonio pirkiniu tapo vienas geriausių Eurolygos įžaidėjų Lorenzo Brownas, kuris per trejus metus uždirbs 5,4 mln. eurų. Graikijos čempionai Tel Avivo „Maccabi“ už L. Browną taip pat sumokėjo 600 tūkst. eurų išpirką.

Tuo tarpu kontrakto detalės su 7 metus NBA praleidusiu C. Osmanu kol kas neatskleidžiamos.

Portalo 15min žiniomis, Kauno „Žalgirio“ metinis biudžetas šį sezoną gali siekti 16-17 mln. eurų.

Iškart po laimėto Eurolygos finalo nauja 2 metų sutartis buvo įteikta ir MVP tapusiam amerikiečiui Kendrickui Nunnui. Negana to, komandos savinininkas Dimitris Giannakopolousas ekipos lyderiui leido šsirinkti bet kokį automobilį, kaip dovaną už pergalę Eurolygoje, o K. Nunno pasirinkimas buvo Porsche 911 GT2, paprasčiausios komplektacijos kainuojantis apie 300 tūkst. eurų.

After the successful season with the winning of the Euroleague and the renewal of his contract, Dimitris Giannakopoulos told Kendrick Nunn to choose what gift he wanted 👀☘️

This is the gift! Porsche 911 GT2 🤯🚀#hoopsforthoughtgr #panathinaikos #paobc #kendricknunn #nunn #dpg pic.twitter.com/gxn753Szml