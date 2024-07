Erginas Atamanas ir „Panathinaikos“ susitarė dėl naujo ilgalaikio kontrakto

Šia žinia pasidalino ir PAO savininkas Dimitris Giannakopoulos, kuris įkėlė nuotrauką „Instagram“ paskyroje.

„Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad geriausias Europos treneris Atamanas sutiko būti PAO vyr. treneriu artėjančius trejus metus“, – rašė D.Giannakopoulos, pozuodamas su treneriu ir jo agentu Miško Ražnatovičiumi.

Dabartinis E.Atamano kontraktas galiojo iki 2025 metų.

Prieš tai E. Atamanas treniravo Stambulo „Anadolu Efes“ ir dvejus metus iš eilės buvo laimėjęs Eurolygą.

Panathinaikos BC AKTOR and coach Ergin Ataman have agreed on a contract extension!



