„Panathinaikos“ papildysiantis Nunnas – apie pažįstamą komandos mentalitetą ir priežastis prisijungti

Amerikiečių gynėjas sakė negalintis sulaukti, kada atvyks į Atėnus ir pradės dirbti su nauja komanda ir teigė, kad jo savybės puikiai dera su Graikijos komandos.

„Labai džiaugiuosi atsiveriančiu nauju mano karjeros puslapiu. Atvykstu į puikų klubą, į puikią šalį, Graikiją, ir į nuostabų miestą, Atėnus. „Panathinaikos“ yra komanda, pasižyminti pergalingu mentalitetu, todėl negaliu sulaukti, kada galėsiu už ją žaisti“, – sakė 28-erių žaidėjas.

Paklaustas, ką žino apie savo naująją komandą, jis sakė: „Žinau keletą dalykų. Man teko stebėti keletą jų rungtynių. Tai tikrai gera komanda. Pažįstu kai kuriuos savo naujuosius komandos draugus. Nekantriai laukiu susitikimo su jais, taip pat su savo naujuoju treneriu. Noriu padėti komandai viskuo, kuo galiu, kad ji pasiektų savo tikslus.“

💣☘️ Kendrick Nunn will be the next addition of Panathinaikos, according to Dimitris Giannakopoulos. He announced him on his social media. #paobc #panathinaikos #basketball #euroleague #nba pic.twitter.com/fn7jDEesU7