„Palikau suknelę viešbutyje ir buvau pasiruošusi startuoti su treniruočių apranga“: pasaulio čempionate – nuvylęs favoritų startas

Čempionato lyderiais po trumposios programos tapo japonai Riku Miura ir Ryuichi Kihara, surinkę 76,57 balo. Antroje vietoje įsitaisė italai Sara Conti ir Niccolo Macii (74,61), o treti buvo Vokietijos atstovai Minerva Fabienne Hase ir Nikita Volodinas (73,59).

Netikėtai prastai startavo praėjusių metų čempionai Deanna Stellato-Dudek ir Maxime‘as Deschampsas. Jie užėmė tik 7-ą vietą (67,32) ir stipriai susikomplikavo galimybes apginti titulą. Palyginimui, pernai už trumpąją programą Kanados atstovai pelnė 77,48 balo.

D. Stellato-Dudek po nesėkmingo starto „Golden Skate“ pripažino, kad ją iš vėžių kiek išmušė problemos ieškant suknelės, kurią sportininkė buvo palikusi viešbutyje.

„Diena buvo tikrai nekokia. Kartais tu laimi, o kartais – pasimokai. Tikėjomės, kad po gero pasirodymo 4 žemynų varžybose mums pavyks gerai startuoti ir čia. Deja, realybė buvo kitokia. Pasiruošimas čempionatui vyko sklandžiai, jautėmės gerai ir tikėjomės kitokio rezultato.

Tiesa, šiandien prieš startą mane kiek išmušė iš vėžių tai, kad palikau suknelę viešbutyje ir gavau ją tik prieš pat pasirodymą. Daugybė žmonių rūpinosi tuo, kad suknelė atsidurtų arenoje laiku. Aš jau galvojau, kad turėsiu pasirodyti su treniruočių apranga“, – sakė D. Stellato-Dudek.

Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps 🇨🇦 67.45



Deanna: “Everything was kind of a bit off today. Sometimes you win and sometimes you learn. We were kind of hoping that we could carry the momentum of the great Free Skate at Four Continents into today. Unfortunately, it didn’t… pic.twitter.com/u9UI8owzUI