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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Pacevičius po „Ryto“ pergalės prieš „Trabzonspor“: džiaugsmą temdė traumos

2026-10-28 21:58 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-28 21:58
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FIBA Čempionų lygos A grupės rungtynėse Vilniaus „Rytas“ (2/1) namuose 97:81 užtikrintai nugalėjo Trabzono „Trabzonspor“ (2/1) krepšininkus.

(BNS nuotr.)
GALERIJA (28)

FIBA Čempionų lygos A grupės rungtynėse Vilniaus „Rytas“ (2/1) namuose 97:81 užtikrintai nugalėjo Trabzono „Trabzonspor“ (2/1) krepšininkus.

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Vyriausiasis treneris Nedas Pacevičius po susitikimo teigė jaučiantis dvejopus jausmus – džiaugiasi dėl pergalės ir parodyto žaidimo, bet sunerimęs dėl žaidėjų traumų, kadangi Ignas Urbonas susižeidė petį ir ilgam krenta iš rikiuotės.

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„Sveikinu žaidėjus ir sirgalius. Mes jautėme, kad esame skolingi sirgaliams tokias rungtynes pasirodymo Nantere. Laikėmės žaidimo plano ir tai leido laimėti. Gaila, kad praradome Urboną. Linkiu jam sveikatos ir greito grįžimo ant parketo“, – sakė strategas.

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– Šįkart pavyko laimėti lengviau.

– Pagal skirtumą atrodo, kad lengva pergalė, bet žaidėjai įdėjo daug pastangų, jog toks būtų skirtumas. Prieš „Sabah“ mažiau laimėjome, bet irgi pareikalavo labai daug pastangų.

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– Ar jaučiate palengvėjimą?

– Palengvėjimo nėra, nes atėjus į rūbinę pamačiau traumuotus žaidėjus. Urboną išleidau į startinį penketuką, nes tikiu tuo vaikinu. Vasarą jis buvo planuotas būti mūsų rotacijos krepšininku. Po rungtynių atėjau ir matau traumuotus žaidėjus. Taip pat nepatiko, kaip baigėme rungtynes, nes grupėje svarbus kiekvienas taškas. Atsidėkojome sirgaliams už tragišką vaizdą Nantere, bet iki visiškai gero vaizdo šiandien dar pritrūko.

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FOTOGALERIJA. „Rytas“ – „Trabzonspor“

– Kas lėmė tokį gerą žaidimą?

– Kaip tu treniruojiesi, taip ir žaidi rungtynes. Kinijoje sakiau tą patį, kad reikia laiku gauti per nosį, jog nuleistų tave ant žemės. Nantere mes buvome apatiški, toli nuo savęs. Nėra net paaiškinimų. Dabar išėjome ant parketo, aukojome kūnus, negailėjome savęs. Nėra didelio mokslo – arba išeini luptis, arba ne.

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– Ar traumos gadina treniruočių procesą?

– Faktas, kad išsibalansuoja treniruotės, todėl iš antros komandos kviečiame žaidėjus. Nelengva, esu jaunas treneris ir negaliu prisikalbėti. Prieš išvyką į Uteną sakiau, kad gerai, jog pagaliau turime 12 žaidėjų ir tada pasipylė traumos. Dabar svarbu, kaip išliksime kartu tokioje situacijoje.

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– Kokia I.Urbono situacija?

– Klubas praneš, bet situacija yra prasta.

– Ieškote papildymo?

– Būsime priversti suktis iš situacijos. Laukiame Jogėlos sugrįžimo, tikimės, kad jis kitame mače jau žais, kas mums labai padės. Labai viskas karšta ir dvejopi jausmai po rungtynių. Nesinori „ant karštųjų“ kalbėti, bet turime tikrai reaguoti į šitą situaciją. Visiems šokas, kad trys žaidėjai patyrė praktiškai identiškas traumas. Jogėlos lengvesnis sužeidimas, bet Ignas ir Martynas patyrė sunkias traumas.

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