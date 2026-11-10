Pacevičius apie dabartinę rinką krepšinyje: nėra viskas gerai

„Matėme klaidas, kurias darėme, bandysime jų nekartoti. Rotacija yra, kokia yra, žaidžiame su tuo, ką turime“, – prieš susitikimą kalbėjo vilniečių treneris Nedas Pacevičius.
Jis kalbėjo ne vien apie trečiadienio rungtynes, bet ir apie naujojo paieškas.
– Kaip atsakyti į varžovų fiziškumą?
– Tai bus rungtynių raktas, nes Nantere rungtynės tokios buvo būtent dėl fiziškumo, mus apstumdė, nusiėmė kamuolius. Komandai priminėme skaičius, kokių nebuvome matę. Nėra kitų kelių, kaip fiziškumu atsakyti.
– Kokį akcentą dėjote ant Xavieros Castanedos?
– Dėjome, ne vien kalbant apie taškus. Jis yra generolas, nuo kurio daug kas prasideda. Jis yra svarbus komandai, bet 5 prieš 5 problemų neturėjome tose pralaimėtose rungtynėse, daugiau problemų buvo atviroje aikštelėje, kur kiekvienas jų žaidėjų vis kitaip pavojingas.
– Kas nutiko Cassiusui Winstonui?
– Tą dieną nusprendėme jį pasaugoti. Tikimės, kad dabar jis žais.
– Kokio naujoko norite?
– Norime kuo greičiau. Idealaus varianto šioje stadijoje negausi, tiesiog žiūrime, kad jis atvykęs duotų dalykų ir prisitaikytų prie komandos, o ne mes prie jo.
– Kodėl toks iššūkis rasti naujoką?
– Jei 43-ejų žaidėją kviečiasi Eurolygos klubas, su rinka nėra viskas gerai. Gali rašytis ką nori, tačiau bet ko – nesinori.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.