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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Pacevičius apie dabartinę rinką krepšinyje: nėra viskas gerai

2026-11-10 18:01 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-10 18:01
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Vilniaus „Rytas“ 65:93 pralaimėjo pirmąją Čempionų lygos akistatą Nantero 92 ekipai, o dabar laukia atsakomasis mūšis.

(BNS nuotr.)

Vilniaus „Rytas“ 65:93 pralaimėjo pirmąją Čempionų lygos akistatą Nantero 92 ekipai, o dabar laukia atsakomasis mūšis.

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„Matėme klaidas, kurias darėme, bandysime jų nekartoti. Rotacija yra, kokia yra, žaidžiame su tuo, ką turime“, – prieš susitikimą kalbėjo vilniečių treneris Nedas Pacevičius.

Jis kalbėjo ne vien apie trečiadienio rungtynes, bet ir apie naujojo paieškas.

– Kaip atsakyti į varžovų fiziškumą?

– Tai bus rungtynių raktas, nes Nantere rungtynės tokios buvo būtent dėl fiziškumo, mus apstumdė, nusiėmė kamuolius. Komandai priminėme skaičius, kokių nebuvome matę. Nėra kitų kelių, kaip fiziškumu atsakyti.

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– Kokį akcentą dėjote ant Xavieros Castanedos?

– Dėjome, ne vien kalbant apie taškus. Jis yra generolas, nuo kurio daug kas prasideda. Jis yra svarbus komandai, bet 5 prieš 5 problemų neturėjome tose pralaimėtose rungtynėse, daugiau problemų buvo atviroje aikštelėje, kur kiekvienas jų žaidėjų vis kitaip pavojingas.

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– Kas nutiko Cassiusui Winstonui?

– Tą dieną nusprendėme jį pasaugoti. Tikimės, kad dabar jis žais.

– Kokio naujoko norite?

– Norime kuo greičiau. Idealaus varianto šioje stadijoje negausi, tiesiog žiūrime, kad jis atvykęs duotų dalykų ir prisitaikytų prie komandos, o ne mes prie jo.

– Kodėl toks iššūkis rasti naujoką?

– Jei 43-ejų žaidėją kviečiasi Eurolygos klubas, su rinka nėra viskas gerai. Gali rašytis ką nori, tačiau bet ko – nesinori.

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