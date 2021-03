„Pacers“ domisi mainais – minimas ir Sabonis

Vincentas Goodwillas iš „Yahoo Sports“ praneša, kad „Pacers“ komanda yra pasirengusi išklausyti mainų pasiūlymus už Malcolmą Brogdoną ir taip pat stebi lietuvio situaciją.

Visgi „Pacers“ itin intriguoja pasiūlymai už pirmąjį žaidėją. Ekipa mano, kad Carisas LeVertas gali perimti įžaidėjo vadžias, o M. Brogdono 85 milijonų dolerių vertės kontraktas atlaisvintų nemažą dalį „algų kepurės“.

„Pacers“ sezonas atrodo nuviliantis, komanda šiuo metu Rytuose yra dešimtoje vietoje.

24 metų D.Sabonis šiame sezone renka 20,2 taško, atkovoja 11,2 kamuolio ir atlieka 6,2 rezultatyvaus perdavimo.

Prieš praėjusį sezoną jis su komanda sudarė ketverių metų 74 mln. JAV dolerių sutartį.

Lietuviui tai būtų jau antrasis išmainymas karjeroje. Į Indianą jis atvyko iš Oklahomos „Thunder“.

Aistruolių reakcijos „Twitter“ platformoje:

Watching the Pacers and thinking about how complicated that whole 2-center situation is. Sabonis is an all-star and does all these things well, but can't defend in this new Pacers defense. Turner's a better fit defensively, but he just doesn't bring it every night on offense.