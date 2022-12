Paaiškėjo visos pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalio poros

Paaiškėjo, kad ketvirtfinaliuose penktadieni susikaus Nyderlandai su Argentina bei Kroatija su Brazilija.

Šeštadienį ketvirtfinaliuose kovos Anglija su Prancūzij bei Marokas su Ispanija.

Pusfinalyje Nyderlandų ir Argentinos rinktinių nugalėtojas susikaus su Kroatijos ir Brazilijos poros laimėtojais, o Anglijos ir Prancūzijos poros nugalėtojai – su Maroko ir Portugalijos rungtynių nugalėtojais.

