Paaiškėjo, kiek laiko negalės žaisti „Barcelonos“ jaunasis talentas

19-metis futbolininkas susižeidė čiurną sekmadienį Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse vykusiame „El Clasico“ mūšyje su Madrido „Real“. Pastarasis pirmajame kėlinyje buvo priverstas paliki aikštę, vietoje jo rungtynėse pasirodė Alejandro Balde.
X. Espartui pirmadienį „Barcelonos“ treniruočių bazėje buvo atlikti tyrimai. Po jų paaiškėjo, jog jaunasis futbolininkas patyrėdešinės čiurnos sindesmozės traumą po susidūrimo su varžovu.
Katalonų ekipos vyriausiojo trenerio Hansi Flicko pasirinkimo galimybės gynyboje po šios traumos dar labiau sumažėjo. Andreasas Christensenas, Julesas Kounde ir Ericas Garcia praleido „El Clasico“ rungtynes.
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