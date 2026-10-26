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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

„Ballon d'Or“ 2026: paskelbti geriausias vartininkas, puolėjas, metų treneris ir jaunasis žaidėjas

2026-10-26 23:42 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-26 23:42
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Šį vakarą Londone surengta 2026 metų geriausių planetos futbolininkų „Ballon d'Or“ apdovanojimų ceremonija.

Lamine`as Yamalis | EPA nuotr.

Šį vakarą Londone surengta 2026 metų geriausių planetos futbolininkų „Ballon d'Or“ apdovanojimų ceremonija.

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Apdovanojimų ceremonijoje trofėjus atsiėmė 12 kategorijų laimėtojai. Be geriausių metų futbolininkų, taip pat buvo paskelbti ir kitų trofėjų laimėtojai.

Geriausiu metu vartininku pripažintas Unai`us Simonas. Jis atsiėmė Yashino vardu pavadintą titulą. Jam tai pirmasis toks titulas, kurį jis gavo po triumfo Pasaulio taurėje.

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Gerdo Mullerio trofėjų, skiriamą geriausiam puolėjui gavo Harry Kane`as. Jam tai antrasis toks apdovanojimas.

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Geriausiu jaunuoju futbolininku išrinktas Lamine`as Yamalis. Tai jau trečiasis kartas, kai jis laimėjo šį titulą. Joks kitas futbolininkas, nėra jo laimėjęs daugiau nei kartą.

Tuo tarpu geriausiu metų treneriu paskelbtas Luisas de la Fuente. Jis su Ispanijos rinktine laimėjo Pasaulio taurę.

Sokrato apdovanojimas, skiriamasUž humanitarinius futbolininkų poelgius skirtas Bukayo Saka iš „Arsenal“.

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