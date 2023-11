Paaiškėjo „Ballon d‘Or“ balsavimo rezultatai: Lietuva balsavime nedalyvavo

Primename, jog šiemet buvo nuspręsta, jog balsuos tik tie žurnalistai, kurių šalies rinktinės patenka į pirmąjį šimtuką FIFA reitinge.

Šis sprendimas nulėmė, kad Lietuva neturėjo balso šiuose rinkimuose, kadangi reitinge užima134-ąją vietą.

Tačiau į šimtuką patekę balsuotojai turėjo išreitinguoti penkis jų manymų geriausius futbolininkus.

Nors didžioji dalis pirmos vietos balsų atiteko Lioneliui Messi, tačiau nemažai balsų atiteko ir Erlingui Haalandui bei Kylianui Mbappe.

Tiesa, L. Messi šį apdovanojimą iškovojo jau aštuntąjį kartą.

🚨🚨 Full Ballon d’Or votes from all of the voting countries! 🌕✨ pic.twitter.com/Xpe7R02cth

