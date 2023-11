„Olympiakos“ stiprinasi toliau: „Kings“ palikęs Filipas Petruševas siejamas su persikėlimu į Pirėjų

Pranešama, kad Sakramento „Kings“ klubas nusprendė atsisveikinti su serbu ir jį atleido.

23 metų 211 cm ūgio krepšininkas yra siejamas su persikėlimu į Pirėjo „Olympiakos“ komandą, mat aukštaūgis jau yra suderinęs kontrakto detales su graikais.

According to a league source, the Sacramento Kings are waiving Filip Petrusev and opening up a roster spot. Petrusev is set to sign with Olympiacos of the Greek league. The Kings roster now stands at 17, including two-way players.