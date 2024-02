OHL Baltijos ledo ritulio čempionate – Latvijos klubų pamokos lietuviams

Arūno Aleinikovo auklėtiniai išvykoje net 0:13 neprilygo „Mogo/LSPA“.

Varžovai visiškai dominavo ant ledo „Airwell Energijai“ neleidę atsipūsti nė akimirkai. Visą tai puikiai iliustravo ir atliktų metimų statistika, kuri po dviejų kėlinių buvo net 52:2 varžovų naudai. Trečiajame kėlinyje kiek sumažinti spaudimą leido dvi oponentų nuobaudos, bet nieko iš jų išpešti svečiams nepavyko.

Įdomu, jog šiose rungtynėse bent vieną rezultatyvumo balą surinko visi 18 „Mogo“ žaidėjų.

Du įvarčius jų gretose pelnė Krišjanis Redlihas, Elviss Želubovskis ir Lauris Bajarunas. Po kartą tiksliai į vartus metė Rolanas Vasiljevas, Normundas Vibanas, Gustavas Bergas, Oliveris Mūrniekas, Karlis Ozolinšas, Kristeris Ansonas ir Kasparas Zieminšas.

Rytoj šios komandos stos į dar vieną akistatą.

Tuo tarpu „7bet-Hockey Punks“ ekipa sužaidė priešpaskutines savo sezono rungtynes.

Išvyka pas OHL Baltijos čempionato nugalėtojus vilniečiams buvo nesėkminga. „Zemgale/LBTU“ iškovojo pergalę 12:2.

Triuškinamą persvarą Jelgavos ledo ritulininkai šiose rungtynėse užfiksavo per paskutines dešimt minučių. Po 50 žaidimo minučių rezultatas dar buvo 6:2, bet tuomet „Zemgale“ pelnė šešis įvarčius be atsako.

„7bet-Hockey Punks“ komandoje šiose rungtynėse išsiskyrė du ledo ritulininkai. Po įvartį pelnė ir vienas kito tiksliai atakai asistavo Ronaldas Dvončas ir Ilja Četvertakas.

„Hat-tricku“ šioje akistatoje nugalėtojų gretose pasižymėjo Artūras Karaša, po du įvarčius pelnė Kristapas Rokis ir Artūras Homjakovas, po vieną – Martinšas Porejis, Gatis Gricinskis, Kristianas Zeltsas, Gustavas Mileris ir Kevinas Stradniekas.

Paskutines savo sezono rungtynes kitą trečiadienį „7bet-Hockey Punks“ žais su „Kaunas City“ komanda.

Paskutinė „Kaunas City“ komandos išvyka į Latviją baigėsi nesėkmingai.

Šeštadienį Rygoje kauniečiai patyrė pralaimėjimą. Jie 2:8 nusileido „Prizma“ komandai.

Šiose rungtynėse itin nesėkmingai „Kaunas City“ susiklostė pirmasis ir trečiasis kėliniai: jie per juos atitinkamai praleido 3 ir 5 įvarčius be atsako. Antrajame kėlinyje dviem pelnytais įvarčiais svečiai buvo priartėję prie varžovų, bet to neužteko norint perlaužti rungtynes.

Abu įvarčius pelnė „Kaunas City“ atstovaujantys legionieriai iš Ukrainos: Dmytro Danylenko ir Davidas Sibilevyčius. Tuo tarpu „Prizma“ komandoje po du įvarčius pelnė Edijus Brahmanis, Mikelis Redlihas ir Emilis Ezitis. Po kartą pasižymėjo Kristapas Mileris ir Kristapas Liepa.

„Kaunas City“ jau anksčiau žinojo, jog nebepakils aukščiau septintosios pozicijos reguliariajame sezone.