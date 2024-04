Oficialu: paskelbtas galutinis JAV krepšinio rinktinės dvyliktukas olimpinėms žaidynėms

Taip paskelbtas pasiruošimo žaidynėms planas. Pirmiausia JAV krepšininkai treniruosis Las Vegase, kur susikaus su Kanados rinktine, vėliau Abu Dabyje žais su Australijos ir Serbijos rinktinėmis, o pasiruošimą užbaigs Londone, kur žais prieš Pietų Sudano ir Vokietijos rinktines.

JAV rinktinę, kuri yra iškovojusi net 12 olimpinių aukso medalių, sudarys:

LeBronas Jamesas — Los Andželo „Lakers“

Stephenas Curry — Golden State „Warriors“

Kevinas Durantas — Fynikso „Suns“

Joelis Embiidas — Filadelfijos „76ers“

Anthony Davisas — Los Andželo „Lakers“

Devinas Bookeris — Fynikso „Suns“

Anthony Edwardsas — Minnesotos „Timberwolves“

Jaysonas Tatumas — Bostono „Celtics“

Bamas Adebayo — Majamio „Heat“

Tyrese'as Haliburtonas — Indianos „Pacers“.

Jrue Holiday — Bostono „Celtics“

Kawhi Leonardas — Los Andželo „Clippers“

JAV krepšinio federacija taip pat akies krašteliu leido susipažinti su atnaujintomis rinktinės aprangomis, išplatindama vaizdo įrašą, kuriame G. Hillas juos asmeniškai įteikė keliems rinktinės žaidėjams.

Along for another Olympics!



Let's go get another gold @Jrue_Holiday11 & @jaytatum0 🤝



🇺🇸 #USABMNT pic.twitter.com/SxuFhu5rmx