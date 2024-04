Pasiruošimas Paryžiaus olimpinėms žaidynėms įgauna pagreitį – ko laukti didžiausiame sporto renginyje?

Iki milijonus žiūrovų pritraukiančio renginio – Paryžiaus olimpinių žaidynių – liko vos 100 dienų. Per ši laikotarpį „Warner Bros. Discovery“ (WBD) kviečia pamažu įsisukti į visą pasaulį apimančią sporto karštinę ir laukti svarbiausio sporto renginio kartu su išskirtiniu turiniu.

Žiūrovai iš visos Europos galės iš arti stebėti kaip Prancūzijos sostinė tampa svarbiausių sporto įvykių branduoliu. Transliacijose iš prestižiniame viešbutyje „Hotel Raphael“ įsikūrusių „WBD House“ studijų pasirodys aukščiausio kalibro atletai ir jų varžybas komentuosiantys ekspertai.

Keturiose studijose dirbs prodiuserių komandos iš Švedijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Lenkijos, Italijos ir Vokietijos.

„Šiandien yra lygiai 100 dienų, iki kol olimpinės žaidynės sugrįš į Europą. Šiais metais turėsime dar daugiau tiesioginių transliacijų valandų iš pačių įvairiausių renginių, originalaus turinio tam, kad gerbėjai įsitrauktų į sporto pasaulį ir galėtų mėgautis naujienomis bei pramogomis. Šią vasarą neabejotinai bus kuriama nauja sporto istorija“, – sako „Warner Bros. Discovery“ viceprezidentas Scottas Youngas.

Visas šias laidas žiūrovai galės stebėti „Eurosport“ televizijos kanalais, taip pat „Eurosport“ kanalais „Go3“ televizijoje, „Telia Play“ platformoje ir „MEGOGO“.

Tikros sportininkų istorijos

Jau balandžio 17 d. iki pat žaidynių pradžios kas savaitę žiūrovus prie ekranų kvies laida „Olimpinių žaidynių galia“ (angl. The Power of the Olympics). Joje bus transliuojami išskirtiniai interviu su garsiausiais sportininkais, šią vasarą sieksiančiais aukso, bei žvelgiama į olimpinių žaidynių istoriją.

Programoje pasirodys ir originalus dokumentinis filmas „Olimpiečiai“ (angl. The Olympians), kurio pagrindinis pasakotojas – devyniskart BMX dviračių sporto pasaulio čempionas Matthias Dandois. Filme gerbėjai galės susipažinti su dešimties olimpiečių gyvenimu bei ketverių metų pasiruošimu žaidynėms. Savo istorijas pasakos Prancūzijos dešimtkovės sportininkas Kevinas Mayeris, baidarininkas iš Ispanijos Saulis Craviotto, prancūzų banglentininkė Pauline Ado, plaukikas iš Didžiosios Britanijos Adamas Peaty, vokiečių stalo teniso žaidėjas Timo Bollis ir šuolininkas į aukštį iš Italijos Gianmarco Tamberi.

Dokumentikos mėgėjams bus pristatytas septynių dalių serialas „Šlovės medžiokė“ (angl. Chasing Glory), kuriame pasakojama apie šešių sportininkų, besiruošiančių varžytis didžiausiame planetos sporto renginyje, pasiruošimą. Serijose iš arčiau pažvelgiama į 400 m distancijos bėgimo rekordininko Karsteno Warholmo, alpinistės iš Slovėnijos Janjos Garnbret, olandų bėgiko Menno van Gorp, britų sprinterės Dinos Acher-Smith, Slovakijos dviratininko Peterio Sagano ir banglentininkės iš Prancūzijos Vahine Fierro istorijas.

„Eurosport“ kanalu taip pat bus transliuojamas ir originalus dokumentinis filmas „Paris: La Vie Sportive“, kuriame apžvelgiamas istorinis ir unikalus Paryžiaus ryšys su sportu per 100 metų nuo paskutiniųjų šiame mieste vykusių žaidinių. Filmo pasakotojas – legendinis 1998 m. FIFA pasaulio čempionato ir UEFA Euro 2000 nugalėtojas Thierry Henry.

Turinys – ir jauniesiems sporto mėgėjams

Olimpinės žaidynės – renginys, kuris nepalieka abejingų, nepriklausomai nuo amžiaus ar šalies. Todėl „WBD Sports Europe“ pasirūpino, kad į netrukus prasidėsiantį svarbiausio sporto renginio šurmulį būtų įtraukti ir patys mažiausieji sporto entuziastai. Balandžio 17 d. startuos laida „Sportas – paprastai“ (angl. Sport Made Simple), kuriose apie skirtingas sporto šakas išsamiai ir linksmai pasakos populiarusis „Looney Tunes“ personažas Kiškis Kvanka.

Specialus turinys apie Paryžiaus olimpines žaidynes bus pasiekiamas stebėtojams patogiu metu. Be visą parą transliuojamo turinio, balandžio 17 d. taip pat pradės veikti nauja 2024 m. Paryžiaus olimpinės žaidynėms skirta „Eurosport“ interneto svetainė, kurioje gerbėjai ras visą specialų turinį – analizes, straipsnius, naujausias varžybas bei svarbiausius interviu.

„Warner Bros. Discovery“ yra olimpinių žaidynių namai Europoje. Visas 19 varžybų dienų gerbėjai „Eurosport“ televizijos kanalais galės stebėti tiesiogines transliacijas iš Paryžiaus. Turinys taip pat bus prieinamas „Eurosport“ kanalais „Go3“ televizijoje, „Telia Play“ platformoje ir „MEGOGO“.