Oficialu: paaiškėjo Roko Baciuškos šturmanas 2026 m. Dakaro raliui

O. Vidalis yra patyręs ir pripažintas ralio reidų šturmanas, didžiausių pergalių pasiekęs T4 (SSV) klasėje. Savo sportinę karjerą jis pradėjo keturračių varžybose, kuriose iki 2016 metų iškovojo įvairius regioninius ir tarptautinius jaunių titulus. Vėliau O. Vidalis perėjo į ralio reidus ir 2017-aisiais debiutavo Dakaro ralyje.
Kartu su R. Baciuška ispanas 2023 m. tapo T4 klasės pasaulio čempionu, o 2024-aisiais triumfavo „Challenger“ kategorijoje. Dabar sportininkų duetas vėl susivienija, kad „Defender“ komandos sudėtyje mestų iššūkį sunkiausiam automobilių sporto išbandymui pasaulyje.
„Džiaugiuosi vėl galėdamas suvienyti jėgas Roku ir palaikyti jį debiutuojant „Stock“ kategorijoje šiame išskirtiniame automobilių sporto renginyje. „Defender“ yra legendinis vardas, todėl man didelė garbė būti pirmosios „Defender Rally“ gamyklinės komandos dalimi bei kartu įrodyti jos galimybes Dakaro ralyje. Turėdami „Defender“ palaikymą esame pasirengę maksimaliai išnaudoti savo potencialą ir pademonstruoti D7X-R pajėgumą“, – teigė O. Vidalis.
Stephane‘o Peterhanselio šturmanas „Defender“ komandoje bus Mika Metge, o Saros Price – Seanas Berrimanas.