Oficialu: „Lietkabelį“ palikęs Čanakas keliasi į Turkiją

Oficialiai paskelbta, Nenadas Čanakas pasirašė dvejų metų sutartį su Europos taurės finalininku Ankaros „Turk Telekom“ klubu.

Vadovaujant N. Čanakui „7bet-Lietkabelis“ iškovojo 9 medalius – 5 Karaliaus Mindaugo taurėje (KMT) ir 4 – LKL.

Pernai klubas pasidabino sidabro medaliais, o šiemet – bronzos.

N. Čanakas „Turk Telekom“ klube pakeis Erdemą Caną, kuris perima Stambulo „Anadolu Efes“ vairą.

Türk Telekom Basketbol Takımımızın yeni Başantrenörü Nenad Canak! Yeni sezonda kendisine ve takımımıza başarılar diliyoruz. Heyecanlı ve mutluyuz.



Ailemize hoş geldin koç! 🤍💙 pic.twitter.com/DkgxvFxmAr