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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis
Nenadas Čanakas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Oficialu: „Lietkabelį“ palikęs Čanakas keliasi į Turkiją

2023-06-19 12:45 / šaltinis: krepsinis.net
2023-06-19 12:45

Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ komanda turės ieškoti naujo vyriausiojo trenerio.

Nenadas Čanakas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ komanda turės ieškoti naujo vyriausiojo trenerio.

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Oficialiai paskelbta, Nenadas Čanakas pasirašė dvejų metų sutartį su Europos taurės finalininku Ankaros „Turk Telekom“ klubu.

Vadovaujant N. Čanakui „7bet-Lietkabelis“ iškovojo 9 medalius – 5 Karaliaus Mindaugo taurėje (KMT) ir 4 – LKL.

Pernai klubas pasidabino sidabro medaliais, o šiemet – bronzos.

N. Čanakas „Turk Telekom“ klube pakeis Erdemą Caną, kuris perima Stambulo „Anadolu Efes“ vairą.

 

 

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