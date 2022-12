Oficialu: Ispanijos rinktinė atleido trenerį Enrique

Per visą Pasaulio taurės turnyrą L. Enrique vadovaujama komanda laimėjo tik sykį, o prieš Maroką aštuntfinalyje pralaimėjo po baudinių serijos.

L. Enrique su Ispanijos rinktine Euro 2020 turnyre pateko į pusfinalį, tačiau Katare E grupėje patyrė pralaimėjimą Japonijai ir sužaidė lygiosiomis su Vokietija.

„Linkime L. Enrique sėkmės būsimuose profesiniuose projektuose. Treneris pelnė savo bendradarbių nacionalinėje rinktinėje ir federacijoje meilę ir susižavėjimą“, – rašoma pranešime.

OFFICIAL: Luis Enrique has stepped down as Spain's head coach 🇪🇸 pic.twitter.com/EVXULFzzY8