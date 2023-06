Oficialu: Europos taurėje – „Wolves“ ir „Lietkabelio“ klubai

Paskelbtame dalyvių sąraše yra Vilniaus „Wolves“ ir Panevėžio „Lietkabelis“.

Paskutinį katą dvi komandas Europos taurėje Lietuva turėjo 2017–2018 m. sezone, kuomet čia varžėsi Vilniaus „Rytas“ ir Panevėžio „Lietkabelis“.

Dar anksčiau Europos taurėje žaidė ir Klaipėdos „Neptūnas“.

Panevėžio klubui tai bus jau šeštasis sezonas Europos taurėje, o „Wolves“ ekipai – pirmasis.

The 20 teams for the 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟬𝟮𝟰 𝙀𝙪𝙧𝙤𝘾𝙪𝙥 season are 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗘𝗗✅ pic.twitter.com/J84SiolSTk