Oficialiai patvirtintas Aleksandro Sorokino pasiektas pasaulio rekordas

Šviežiai iškeptas ne tik pasaulio, bet ir Europos rekordininkas A. Sorokinas oficialaus patvirtinimo laukė ilgiau nei pusmetį, tačiau tai džiaugsmo nesumažino: „Džiugu, kaip naujametinė dovana. Ilgokai nebuvo teigiamo atsakymo, nežinau kodėl, bet dabar esu labai patenkintas. Dėkoju Vilniaus miestui už organizavimą, žmonėms už palaikymą. Jie visi tapo rekordo dalimi, nes būtent palaikymas likus dviems valandoms iki finišo lėmė rezultatą. Paskutines valandas skridau kaip ant sparnų.“

Ankstesnis 100 km bėgimo plentu pasaulio rekordas priklausė japonui Nao Kazami, kai šis nuotolį 2018 m. įveikė per 6 val. 9 min. 14 sek. A. Sorokinas 2022 m. neoficialiai gerino šį rekordą, tiesa, tada šis buvo neužfiksuotas.

„Užpraeitais metais buvau pakviestas į Didžiąją Britaniją gerinti pasaulio rekordą stadione. Tuomet distanciją įveikiau per 6 val. 5 min. 41 sek. Visgi, yra dvi atskiros federacijos, ultra bėgikų („International Association of Ultrarunners“) ir tarptautinė lengvosios atletikos („World Athletics“). Pagal ultra bėgimo federacijos sąlygas rekordas buvo įskaitytas, o „World Athletics“ sprendimas buvo kitas. Jie parašė, kad stadione negalima bėgti, reikėjo bėgti plentu, o aš to nežinojau. Tada atsirado sportinis pyktis, todėl organizavome „100 km powered by Nord Security“ varžybas Vilniuje, o kartu pavyko pagerinti ne tik pasaulio, bet ir savo paties neįskaitytą rekordą“, – neeiline istorija pasidalino A. Sorokinas.

Trečiadienį į pirmą šių metų sporto stovyklą Portugalijoje išvykęs rekordininkas artimiausią startą jau yra numatęs. Tai bus Lietuvos 100 km bėgimo plentu čempionatas, vyksiantis balandžio 21 d. Vilniuje. „Visada norisi geriau. Neatsisveikinu su mintimi šią distanciją įveikti greičiau nei per 6 val. Toks buvo pirminis tikslas ir jis nesikeičia“, – užtikrinai kalbėjo lengvaatletis.

Primename, kad olimpinei vicečempionei Austrai Skujytei iki šiol priklauso pasaulio ir Europos dešimtkovės rekordai, kai 2005 m. daugiakovininkė varžybose surinko 8358 taškus.