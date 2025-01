Obsto tritaškių sugeltas „Žalgiris“ pralaimėjo ypač svarbų mūšį „Bayern“

Galutinai Andrea Trinchieri kariauna pakriko ketvirtajame kėlinyje, kai nerado priešnuodžių prieš tolimus svečių metimus ir nuostabų Andreaso Obsto pasirodymą.

Tai jau septintas kauniečių pralaimėjimas per paskutines 8 rungtynes Eurolygoje.

Emocingose rungtynėse kauniečiai buvo apdalinti ir arbitrų nuobaudomis. Andrea Trinchieri skirta techninė pražanga, o du žalgiriečiai – L. Birutis ir Alenas Smailagičius buvo nubausti nesportinėmis pražangomis.

Trečiajame ketvirtyje spurto iniciatoriumi tapo Laurynas Birutis, tačiau vidurio puolėjas per trumpą laiką gavo 4 asmenines pražangas ir buvo priverstas sėstis ant suolo.

Eurolygos vakaras: Kauno „Žalgiris“ – Miuncheno „Bayern“ (29 nuotr.) Eurolygos vakaras: Kauno „Žalgiris“ – Miuncheno „Bayern“ Eriko Ovčarenko/BNS nuotr. Eurolygos vakaras: Kauno „Žalgiris“ – Miuncheno „Bayern“ Eriko Ovčarenko/BNS nuotr. Eurolygos vakaras: Kauno „Žalgiris“ – Miuncheno „Bayern“ Eriko Ovčarenko/BNS nuotr. +25 Eurolygos vakaras: Kauno „Žalgiris“ – Miuncheno „Bayern“ Eriko Ovčarenko/BNS nuotr. Eurolygos vakaras: Kauno „Žalgiris“ – Miuncheno „Bayern“ Eriko Ovčarenko/BNS nuotr. Eurolygos vakaras: Kauno „Žalgiris“ – Miuncheno „Bayern“ Eriko Ovčarenko/BNS nuotr. Eurolygos vakaras: Kauno „Žalgiris“ – Miuncheno „Bayern“ Eriko Ovčarenko/BNS nuotr. Eurolygos vakaras: Kauno „Žalgiris“ – Miuncheno „Bayern“ Eriko Ovčarenko/BNS nuotr. Eurolygos vakaras: Kauno „Žalgiris“ – Miuncheno „Bayern“ Eriko Ovčarenko/BNS nuotr. Eurolygos vakaras: Kauno „Žalgiris“ – Miuncheno „Bayern“ Eriko Ovčarenko/BNS nuotr. Sylvainas Francisco (nuotr. Eriko Ovčarenko) Andrea Trinchieri (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) S. Francisco (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) L. Walkeris (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) L. Walkeris (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Deividas Sirvydis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Alenas Smailagičius (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Deividas Sirvydis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Lonnie Walkeris (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Mattas Mitchellas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Žalgiris“ – „Bayern“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Žalgiris“ – „Bayern“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Carsenas Edwardsas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) A. Trinchieri (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Žalgiris“ – „Bayern“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Žalgiris“ – „Bayern“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Žalgiris“ – „Bayern“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Žalgiris“ – „Bayern“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Žalgiris“ – „Bayern“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Paskutines kauniečių viltis prisikelti nubraukė A. Obstas, vien per ketvirtą kėlinį pataikęs 5 tritaškius.

Per lemiamą ketvirtį pasaulio čempionas iš viso pelnė 15 taškų ir įsimintiną viešnagę Kaune baigė su 26 taškais (8/12 trit.). Jam puikiai talkino pirmosios mačo dalies lyderis Carsenas Edwardas, įmetęs 24 taškus (4/8 trit.).

Dar šiame sezone A. Obstas rungtynėse prieš „Barcelona“ užfiksavo visų laikų Eurolygos tolimų metimų rekordą, kai pataikė 11 tritaškių iš 16-os bandymų.

Ne ką mažiau įspūdingai rungtyniavo sezono asmeninį naudingumo rekordą pasiekęs vokietis Nickas Weileris-Babbas. Jis pelnė 14 taškų (4/4 trit.), išdalino net 13 rezultatyvių perdavimų ir surinko 34 naudingumo balus.

%88 ÜÇLÜK YÜZDESİ 😱



Andreas Obst'in 8 üçlüğünün 7 tanesi isabetli! 🔥#EveryGameMatters pic.twitter.com/whf0IQAFhW — Turkish Airlines EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) January 30, 2025

Bavarai iš viso įmetė 17 tritaškių iš 32-iejų (53 proc.), kai tuo tarpu žalgiriečiai – 10 iš 30 (33 proc.).

„Žalgirį“ į priekį vedė nuostabiai prieš savo buvusią ekipą žaidęs ir karjeros naudingumo rekordą Eurolygoje pagerinęs Sylvainas Francisco, kurio sąskaitoje 33 taškai (5/8 dvit., 5/8 trit.,1/1 baud.). Jis taip pat pridėjo 4 perimtus kamuolius ir surinko 36 naudingumo balus.

Prieš tai daugiausiai naudingumo balų (27) prancūzas buvo surinkęs dar atstovaudamas „Bayern“, žaisdamas prieš Stambulo „Fenerbahče“.

Vienintelis kitas žalgirietis pelnęs dviženklį taškų skaičių – kapitonas E. Ulanovas, kurio sąskaitoje 12 taškų.

Kita savaitė Eurolygoje bus dviguba. „Žalgiris“ namuose priims Berlyno ALBA ir Milano „Olimpia“.

„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 33 (5/8 trit., 5 rez. perd., 36 n.b.), Edgaras Ulanovas 12, Bryantas Dunstonas ir Arnas Butkevičius – po 7, Lonnie Walkeris, Ignas Brazdeikis ir Alenas Smailagičius – po 6.

„Bayern“: Andreasas Obstas 26 (8/12 trit.), Carsenas Edwardsas 24 (4/8 trit.), Nickas Weileris-Babbas 14 (7 atk. kam., 13 rez. perd., 4/4 trit., 34 n.b.), Devinas Bookeris 13.

Rungtynių eiga:

Ketvirtasis kėlinys:

S.Francisco stengėsi tempti aikštės šeimininkus ant savo pečių, tačiau vienam atkurti intrigos prancūzui nepavyko. Žalgiriečiai po bavarų tritaškių krušos pralaimėjo 82:97.

Vokiečio sąskaitoje jau 23 taškai (7/8 trit.), o bavarai iš toli jau yra įmetę 16 tritaškių. Įspūdingas 61 proc. taiklumas!

Ketvirtajame kėlinyje prabilo A. Obstas, o keturi jo tritaškiai per nepilnas 5 minutes visiškai ėmė skandinti aikštės šeimininkus 68:86.

Trečias kėlinys:

Po trijų kėlinių 59:71.

Nors puolimas gyvesnis, tačiau vienas iš spurto iniciatorių L. Birutis buvo nubaustas nesportine pražanga. Vidurio puolėjas per vos 8 minutes surinko 4 asmenines pražangas ir su 2 naudingumo balais sėdosi ant suolo.

Po jau trečiojo E. Ulanovo tritaškio, kuris šįsyk buvo ir su Nicko Weilerio-Babbo pražanga, kauniečiai mažina atsilikimą iki vienženklio 52:61.

Po ilgosios pertraukos „Žalgiris“ buvo sumažinęs atsilikimą iki 7 taškų, tačiau du iš eilės C. Edwardso tritaškiai grąžino įtikinamą persvarą 48:61. Negana to, po vieno iš prasiveržimų už kelio susiėmė L. Walkeris ir šlubčiodamas patraukė į komandos pasitarimą.

Po žaliai-baltų spurto technine pražanga buvo nubaustas kauniečių atsarginių žaidėjų suolelis, o keturias iš eilės baudas relizavęs C. Edwardsas gražino savo ekipai dviženklę persvarą 40:52.

Dar labiau arena įsielektrina po Lauryno Biručio dėjimo su pražanga ir realizuoto baudos metimo. Įdomu tai, kad L. Birutis į aikštę pirmą kartą žengė tik trečiajame ketvirtyje 38:47.

Pirmieji taškus trečiajame ketvirtyje pelnė žalgiriečiai po E. Ulanovo metimo iš baudos aikštelės, tačiau D. Bookeris iškart atsakė tuo pačiu 33:47.

Antras kėlinys:

Pirmoje mačo pusėje kauniečiai tritaškius metė 22 proc. taiklumu (4/18 trit.), tuo tarpu svečiai 42 proc. (6/14 trit.). Nors bavarai padarė 11 klaidų, o kauniečiai tik 5, tačiau vokiečiai laimi kovą dėl atšokusių kamuolių net 26-13.

Antro ketvirčio pabaiga sėkmingesnė svečiams, kurie laimi pirmąją pusę 31:45.

Vėliau „Bayern“ persvarą iki rekordinės pakylėjo C. Edwardsas, išprovokavęs L. Walkerio pražangą ir pridėjęs dvitaškį 25:38.

Žaidimas antrajame ketvirtyje toliau nesilipdo. Klaidą lygioje vietoje padaręs A. Smailagičius leido varžovams perimti kamuolį ir pelnyti du lengvus taškus iš eilutės 35:25.

Panašu, kad L. Walkeriui nieko rimto, gynėjas grįžo į aikštę ir sulaukė griausmingų ovacijų.

Slogią atkarpą užbaigė D. Sirvydis, greitajame puolime nublokavęs A. Obsto metimą iš po krepšio, tuo tarpu kitoje aikštės pusėje gražų dvitaškį su pražanga įmetė S. Francisco, o skirtumas mažėjo iki 25:30.

Sužaidus 4 minutes daugelis kauniečių metimų skrieja pro šalį, o C. Edwardsas iš toli neklysta ir didina savo ekipos pranašumą 22:30.

Antrojo ketvirčio pradžia privertė sunerimti sirgalius Kaune. Greitos atakos metu Andreasas Obstas smeigė tritaškį 18:25, o tuo pat metu koją kryptelėjęs Lonnie Walkeris liko gulėti ant parketo. Netrukus kauniečių puolimo lyderį apžiūrėjo komandos medikai, o aikštę jis paliko tik su komandos draugų pagalba.

Pirmas kėlinys:

Po pirmųjų dešimties minučių priekyje svečiai 18:22, o ketvirtį bavarai užbaigė taikliu Carseno Edwardso tirtaškiu.

Pirmą ketvirtį kauniečiai užbaigs su Luku Lekavičiumi, kuris pakeitė S. Francisco.

Iki ketvirčio pabaigos likus 3:07 min. rezultatas buvo lygus 14:14, tačiau nesportine pražanga buvo nubaustas Alenas Smailagičius, greitajame puolime neleistinai stabdęs Deviną Bookerį. Amerikietis įmetė abi baudas 14:16, o dar vėliau pridėjo ir tritaškį 14:19.

Varžovų spurtą tritaškiais atšaldė L. Walkeris ir E. Ulanovas 8:8.

Pirmas taškus rungtynėse pelnė Bryantas Dunstonas, pataikęs dvitaškį, tačiau po šio epizodo svečiai surezgė sausą atkarpą 8:0.

Iškritus D. Gierdraičiui rungtynes starto penkete kartu pradeda Sylvainas Francisco ir Lonnie Walkeris. Taip pat aikštėje Bryantas Dunstonas, Brady Manekas ir Edgaras Ulanovas.

Traumuoti žaidėjai ir „Bayern“ lyderiai

Pirmąjį susitikimą Miunchene pasaulio čempiono Gordono Herberto treniruojama „Bayern“ laimėjo laimėjo trimis taškais 74:77, tad šiandien svarbu jei įmanoma laimėti ir didesniu skirtumu nei buvo pralaimėta išvykoje.

Rungtynes Kaune dėl traumų praleis Dovydas Giedraitis, tuo tarpu svečiai versis be trečio rezultatyviausio savo krepšininko Shabazzo Napiero (10,3 tšk.).

Prieš rungtynes nebuvo aišku ar paskutines dvejas dvikovas praleidęs Alenas Smailagičius jau galės žaisti, tačiau krepšininkas apšilinėja ir turėtų padėti šį vakarą.

Vokietijos klubą į priekį veda vienas rezultatyviausių apskritai turnyro žaidėjų Carsenas Edwardsas (vid. 19,5 tšk.). Jam puikiai talkina Devinas Bookeris (15,3 tšk.), Andreasas Obstas (10,1 tšk.) ir Nickas Weileris-Babbas (8 tšk.).

„Dar vienos rungtynės ir dar viena galimybė atsitiesti. Per pastaruosius dvidešimt kėlinių, kuriuos žaidėme, buvome puikūs keturiolikoje iš jų ir klaikūs šešiuose. Tai mums kainavo tik vieną pergalę per penkis susitikimus. Turime išlikti objektyvūs ir įvertinti varžovų kokybę. Žinome, ką turime patobulinti ir ties tuo dirbame. To nepakeisi spragtelėjęs pirštais ar per vieną treniruotę. Tikiu, kad su tinkamu nusiteikimu ir šiek tiek sėkmės, kurios mums trūksta šiuo metu, galime sugrįžti į savo kelią“, – prieš rungtynes spaudos konferencijoje kalbėjo Andrea Trinchieri.