Trejų rungtynių seriją namie Eurolygoje pasitinkantis Andrea Trinchieri: „Dabar žaidžiame dešimt kartų geriau“

Pirmajame susitikime Miunchene kauniečiai pralaimėjo 77:74, o tame mače blizgėjo 24 taškus pelnęs Carsenas Edwardsas.

Šiuo metu Andrea Trinchieri auklėtiniai žengia trylikti, tad „Bayern“ – tiesioginis konkurentas dėl vietos sekančiame etape.

Kad sugrįžtų bent jau į įkrintamųjų traukinį kauniečiams dabar yra reikalingos pergalės kaip oras, o visas tris ekipas kauniečiai turi neblogus šansus įveikti. Po „Bayern“ vizito į Kauną atvyks Berlyno ALBA, o seriją namuose kauniečiai užbaigs prieš Milano „Olimpia“.

„Dar vienos rungtynės ir dar viena galimybė atsitiesti. Per pastaruosius dvidešimt kėlinių, kuriuos žaidėme, buvome puikūs keturiolikoje iš jų ir klaikūs šešiuose. Tai mums kainavo tik vieną pergalę per penkis susitikimus. Turime išlikti objektyūs ir įvertinti varžovų kokybę. Žinome, ką turime patobulinti ir ties tuo dirbame. To nepakeisi spragtelėjęs pirštais ar per vieną treniruotę. Tikiu, kad su tinkamu nusiteikimu ir šiek tiek sėkmės, kurios mums trūksta šiuo metu, galime sugrįžti į savo kelią“, – prieš rungtynes spaudos konferencijoje kalbėjo italas.

Pats A. Trinchieri prie „Bayern“ vairo stovėjo 2020-2023 metais, tad puikiai išmano, kokį krepšinį žaidžia ši komanda.

Prieš dvikovą jis teigė, kad į Vokietijos čempionų rotaciją po traumų virtinės grįžęs Vladimiras Lučičius smarkiai augina jos akcijas.

„Aš matau jame krepšinio profesorių, kurį turėjau galimybę treniruoti. Be abejo, kad „Bayern“ su juo daug stipresnė, nes Lučičius nedaro blogų sprendimų“, – buvusį auklėtinį, kuris prie A. Trinchieri buvo išrinktas ir į simbolinį geriausių Eurolygos krepšininkų penketuką, gyrė jis.

Po 12 tritaškių per rungtynes vidutiniškai pataikantys bavarai pagal šį rodiklį pirmauja visame turnyre, tuo tarpu žalgiriečiai yra geriausiai prieš tolimus metimus besiginanti Eurolygos komanda, leidžianti varžovams per mačą jų pataikyti mažiausiai.

Ar tai gali būti viena iš sėkmės sudedamųjų?

„Nežinau, nes esame geri daug kur, bet taip ir silpni tam tikruose aspektuose. Pastarieji keli mačai šiek tiek šokiravo, kaip mes pralaimėjome. Negaliu badytis pirštais į žaidėjus, nes ne visos komandos sugeba pirmauti 20 taškų OAKA arenoje ar 17 taškų Stambule. Turime nesubyrėti stresinėse situacijose, kurios nėra kontroliuojamos. Tikiu, kad pergalę galime pasiekti žaisdami kokybiškai abejose aikštės pusėse. Turime negalvoti per daug ir atiduoti visas pastangas aikštėje“, – sakė jis.

Jis taip pat patikslino traumuotų žaidėjų situaciją, o daugiausiai nerimo kelia Dovydo Giedraičio sveikata, kuris LKL rungtynėse Telšiuose susižeidė kelį.

Galbūt galite nušviesti D.Giedraičio ir A.Smailagičiaus situaciją?

Dėl Smailagičiaus žinosime tik prieš rungtynes, o Giedraitis nežais. – Kas tiksliau nutiko D.Giedraičiui? – Doviui labai pasisekė, kadangi tokia trauma galėjo sunaikinti jo kelį. Dabar tai yra raiščio patempimas. Prireiks šiek tiek laiko, bet galėjo būti daug blogiau. Dabar kalbame apie savaites, galbūt 15 dienų, bet kai pamačiau video iškart pasakiau, kad Doviui labai pasisekė.

Ar yra kažkokių galimybių išvysti T.Dimšą artimiausiu metu?

Jis vis dar nėra registruotas Eurolygos kovoms.

Po rungtynių Miunchene kalbėjote, kad buvote nepatenkintas pirmuoju kėliniu tuomet, bet reikia peržiūrėti video. Kaip viskas atrodo dabar?

Peržiūrėjau tas rungtynes pirmadienį. Buvau šokiruotas, kadangi žaidėme baisiai. Dabar žaidžiame dešimt kartų geriau. Tuomet sugrįžome į rungtynes dėl didelio noro ir buvome komanda. Dabar patobulėjome ir turime momentų, kur žaidžiame gerą krepšinį, bet šiek tiek praradome savo agresyvumo. Sakiau žaidėjams, kad žaidėme baisiai, bet sugebėdavome kautis. Reikia, kad tas kovingumas sugrįžtų.

Laukia trejos svarbios Eurolygos rungtynės namie...

Negalima taip galvoti. Jūs galite, bet šiuo metu mano akys yra ties vieninteliu laukiančiu maču.

Norėjau paklausti, ar šiuo sezono metu svarbiausia yra pasiekti pergales, ar vis tik gerinti žaidimą?

Nustebinote. Labai geras klausimas. Tai yra profesionalus sportas ir viskas iš esmės yra apie pergales, bet aš manau, kad pergalės yra pervertinamos. Gali žaisti prastai, būti prastai pasirengęs, bet turėti daug sėkmės. Būna, kad padarai viską, žaidi virš savo limitų, bet tiesiog sutinki stipresnį oponentą arba jis tiesiog sužaidžia nuostabias rungtynes ir tu pralaimi. Tiesa, kad viskas yra apie pergales, bet reikia suprasti, kodėl pasieki pergales arba kodėl pralaimi. Nenoriu, kad žaidimo vertinimas būtų tik pergalių ir pralaimėjimų prizmę. Žaidėjai yra pirmi, kuriuos paliečia pralaimėjimai. Jaučiu tai ore, jaučiu tai ant savo odos, ant žaidėjų veidų.