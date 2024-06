Nyderlandų treneris priminė Joachimą Lową: sukėlė fanų šleikštulį

Rungtynių metu kameros dažnai buvo nukreiptos į Nyderlandų rinktinės strategą Ronaldą Koemaną, o vienas iš epizodų jau spėjo apskrieti pasaulį. 61-erių treneris pasikrapštė nosį, o vėliau pirštą įsikišo į burną.

„Tai...tiesiog šlykštu“, – rašė vienas iš futbolo gerbėjų.

Kitas pridėjo: „Ronaldai, ką tu darai?“.

Į šį epizodą dėmesį atkreipė ir „beIN Sports“ kanalo laidų vedėjas Richardas Keysas: „Kur mes tai matėme anksčiau?“.

Oh dear. Where have we seen this before….? pic.twitter.com/wvnTtoqzqb