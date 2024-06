Nyderlandų rinktinės treneris pyko dėl neįskaityto įvarčio, prancūzų – paaiškino, kodėl nežaidė Kylianas Mbappe

Tiesa, mače buvo pelnytas įvartis, bet jis po VAR peržiūros dėl nuošalės nebuvo įskaitytas.

69-ąją minutę Nyderlandų saugas Xavi Simmonsas tiksliai smūgiavo į vartus, bet tuomet po VAR peržiūros įvartis buvo atšauktas dėl to, jog šalia prancūzų vartininko buvo kitas Nyderlandų žaidėjas.

Pasak VAR, jis tuo metu būdamas nuošalėje trukdė vartininkui ir turėjo įtakos žaidimui.

🇳🇱 Only an #English referee can say that this goal is rejected 🤔



In the 70th minute Can you believe the Netherlands goal by Xavi Simmons, who was declared offside due to Dumfries being in an offside position and interfering with the goalkeeper's reaction?🤣😂 pic.twitter.com/l39302R38T