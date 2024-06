Legendą pagerbti norėję Olandijos sirgaliai sulaukė kritikos dėl galimo rasizmo, bet šis atkirto: „Iš tikrųjų jaučiuosi pagerbtas“

Mače su vokečiais šie olandų sirgaliai norėjo atiduoti duoklę legendiniam šalies futbolininkui Ruudui Gullitui. Visi trys sirgalai vilkėjo ir retro rinktinės marškinėlius.

Visgi toks sirgalių poelgis sulaukė kritikos viešojoje erdvėje, kur jie buvo kaltinami net ir rasizmo apraiškomis.

Kiek vėliau Nyderlandų žiniasklaidai šią visą situaciją komentavęs vienas iš trijų minėtų sirgalių sakė, kad jie tikrai nenorėjo nieko įžeisti.

Tuo tarpu pats R. Gullitas kilus diskusijoms trumpai pasakė, kad nemato šioje situacijoje jokios problemos, o jautėsi ir pagerbtas, nes tai priminė jam didžiausius jo karjeroje laimėtus titulus.

„Iš tikrųjų jaučiuosi pagerbtas. Nemačiau tame problemos. Gerbiu įvairių žmonių grupių nuomonę, bet nesinori dėl tokio dalyko įsivyrautų pykčiai“, – sakė pats legendinis olandų futbolininkas, 1985 m. metais tapęs geriausiu planetos žaidėju.

„Galiu būti atviras? Nematau tame jokios problemos. Šios problemos tampa nebekontroliuojamos. Pats R. Gullitas jau sakė, kad laiko tai garbe ir nėra jokių problemų. Nustokime iš tokių dalykų daryti problemą“, – apie šią situaciją paklaustas vienoje iš spaudos konferencijų atsakė ir Olandijos rinktinės gynėjas Nathanas Ake.

• The woke community didn't like that some fans went to the games as Ruud Gullit and painted their faces black, what do you think?



🗣️ - Aké: "I don't see a problem. Can I be honest here? These topics are getting out of hand, we should be allowing things like this to happen.… pic.twitter.com/51ffv8EPgm

