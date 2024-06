„Albaniškąjį erelį“ serbams parodęs žurnalistas išmestas iš Europos futbolo čempionato

Į tai sureagavo rungtynėse dirbęs Kosovo futbolo žurnalistas Arlindas Sadiku, kuris būdamas šalia Serbijos sirgalių parodė „albaniškojo erelio“ ženklą. Netrukus po to į žurnalistą pradėjo skrieti įvairūs daiktai.

Serbijos futbolo federacija nedelsdama kreipėsi į UEFA reikalaudama, kad A.Sadiku būtų pašalintas iš EURO 2024 čempionato, kadangi „jis įžeidė Serbiją, serbų sirgalius, pažemino UEFA ir žiniasklaidos atstovus“.

Po kelias dienas trukusio tyrimo UEFA nusprendė patenkinti serbų skundą. Dar antradienį A.Sadiku buvo neįleistas į Albanijos rinktinės spaudos konferenciją, o jo akreditacija buvo konfiskuota.

A.Sadiku darbdaviams UEFA pranešė, kad žurnalistas prarado leidimą dirbti čempionate dėl savo elgesio serbų ir anglų rungtynių metu.

Pats A.Sadiku pažymėjo jau keletą dienų sulaukiantis grasinimų mirtimi.

„Žmonės nesuvokia, kaip aš jaučiuosi. Vaikystėje mano namai buvo bombarduojami vidury nakties. Pamenu, kaip tada prabudau, ant veido pajutau daug stiklo šukių ir varvantį kraują. Suprantu, kad rodydamas tą gestą kaip žurnalistas pasielgiau neprofesionaliai, bet karas man sukėlė vaikystės traumą ir aš to nepamiršiu visą gyvenimą“, – „The Guardian“ sakė A.Sadiku.

