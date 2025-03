Nukeltame finale Djokovičiui iššūkį mesiantis Menšikas: „Sėkmės paslaptis? Neploviau rankos po to, kai pasisveikinau su Messi“

Finalas sekmadienį turėjo prasidėti apie 22 val. Lietuvos laiku, bet jau aišku, kad jo pradžia gerokai vėluos. Majamyje jau kurį laiką stipriai lyja ir sinoptikai prognozuoja, kad lietus tęsis dar bent porą valandų.

Moterų dvejetų finalas dėl lietaus buvo sustabdytas vos po 3 geimų. Realu, kad jį pavyks pratęsti tik po maždaug 2 valandų, o N. Djokovičius ir J. Menšikas žaisti pradės tik po dvejetų finalo. Taigi, jei mačas sekmadienį Majamyje ir įvyks, tai Lietuvoje tuo metu bus naktis.

Can be a long day in Miami. It’s raining, forecast is bad and the WTA doubles final is suspended at 3-0 in the first set. ATP singles final to follow. pic.twitter.com/TNafJgHXQp

J. Menšikas prieš finalą juokavo, kad jam taip toli nukeliauti padėjo Lionelio Messi rankos paspaudimas: „Turėjau progą susitikti su Messi ir paspausti jam ranką. Vėliau prieš mačą nusprendžiau rankos neplauti ir tai turbūt buvo esminis mano pergalės pusfinalyje faktorius (juokiasi – aut. past.)“.

Mensik says Leo Messi was the key to beating Fritz in Miami



“You got a pic with Messi before the match. That was the key right?”



Jakub: “Yeah exactly. I shook his hand. I was kind of chilling with him a bit so I didn’t wash my hand before stepping on court. That was the key for… pic.twitter.com/p18443y7Bp