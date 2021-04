„Nuggets“ sezonas pakibo ant plauko – sunkią traumą patyrė Jokičiaus ginklanešys

Žurnalistas Shamsas Charania praneša, kad „grynuolių“ pagrindiniam įžaidėjui Jamalui Murray plyšo kryžminis kelio raištis.

Skelbiama, kad žaidėjas iš rikiuotės iškrito neribotam laikui, tačiau praeities atvejai rodo, kad tokia trauma neabejotinai užbaigia vieno iš Denverio ekipos lyderių sezoną.

Sunkų sužeidimą jis patyrė rungtynėse prieš San Antonijo „Spurs“. Kanadietis mačo pabaigoje verždamasis link krepšio šoko į viršų, tačiau jau nusileidęs paleido klyksmą.

Jamal Murray was helped off the court after an apparent knee injury with 50 seconds left against the Warriors. pic.twitter.com/sz7akzOiq4