„Nuggets“ iškeitė vieną komandos lyderių

M. Porteris visą savo šešerių metų NBA karjerą praleido „Nuggets“ gretose – klubas jį pakvietė 2018 m. NBA naujokų biržoje 14-uoju šaukimu.

Misūrio universiteto auklėtinis praėjusį sezoną sužaidė 77 rungtynes ir vidutiniškai rinko 18,2 taško, atkovojo 7 kamuolius bei atliko 2,1 rezultatyvaus perdavimo.

Jis buvo svarbi Denverio komandos dalis 2023 m., kai klubas pirmą kartą istorijoje tapo NBA čempionu. M. Porteriui liko dar dveji metai pagal esamą kontraktą.

REKLAMA

REKLAMA

Tuo tarpu C. Johnsoną Bruklinas įsigijo 2023 m. vasarį kaip dalį grandiozinių mainų, per kuriuos Kevinas Durantas persikėlė į Finikso „Suns“. Praėjusį sezoną C. Johnsonas fiksavo karjeros rekordą – vidutiniškai pelnė 18,8 taško, atakuodamas krepšį 47,5 proc. taiklumu. Per visą karjerą jis pataiko 39,2 proc. tritaškių, tad „Nuggets“ ekipai jis suteiks dar daugiau aikštės ištempimo ir metimo galimybių.

C. Johnsonas artėjančiame sezone uždirbs 21,1 mln. JAV dolerių, o 2026–2027 m. – 23,1 mln.