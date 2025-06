Mike‘as Jamesas lieka „AS Monaco“ klube – amerikietis grįžta po suspendavimo

Anksčiau klubas buvo suspendavęs savo lyderį dėl vidinių taisyklių pažeidimo. Šis nežaidė Prancūzijos finalo serijoje, kur Monako ekipa 2-3 pralaimėjo Paryžiaus „Paris Basketball“ atstovams.

M. Jamesas buvo suspenduotas dėl elgesio restorane. Situacija buvo nuodugniai ištirta. Krepšininkas į pareigūnų nemalonę pateko dėl to, nes norėjo apsaugoti aplinkinius.

Gynėjas išlieka svarbia komandos dalimi ateityje ir ši pranešė, kad amerikietis prisijungs prie komandos. Šio kontrakto su „AS Monaco“ galioja iki 2027 metų vasaros.

M. Jamesas Eurolygoje per vidutiniškai 29 minutes rinkdavo 15,9 taško, atkovodavo po 3 atšokusius kamuolius ir atlikdavo 5,8 rezultatyvaus perdavimo.

Mike James Officially Reinstated to AS Monaco Basket



In light of recent media speculation, AS Monaco Basket would like to provide clarity regarding the status of Mike James.@TheNatural_05 is officially and fully reinstated to the Roca Team roster.



During the EuroLeague Final… pic.twitter.com/UflqTtu2mO