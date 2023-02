NKL anonsas: Krivas stos prieš Guščiką, Lelevičius – prieš Jomantą ir Jasaitį

Šiandien turnyre bus sužaistos dar šešerios rungtynės, galinčios turėti didelės įtakos galutinei komandų rikiuotei. Kviečiame susipažintu su tradiciniu visų rungtynių anonsu.

16 val. „Telšiai“ – Šakių „Vytis-VDU“

„Telšiai“ (26 pergalės ir 8 pralaimėjimai, 2 vieta) po vingiuotos atkarpos, atrodo, vėl atrado tiesų kelią, puikiai pritapo Rolandas Jakštas, tad komanda gali ramiai laukti naujų iššūkių. Tiesa, Ryčiui Vaišvilai vis dar nepavyko atrasti komandoje vietos amerikiečiui Seanui Fasoyiro. Gynėjas per trejas rungtynes buvo sulaukęs daugiau žaidimo laiko, tačiau per pastarąsias dvejas su Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ ir Kauno r. „Atletu“ žaidė, atitinkamai, tik 3 ir 5 min. Legionieriaus integracija tikriausiai turėtų būti ir vienas iš svarbiausių likusios reguliariojo sezono dalies tikslų.

„Vytis“ (20/13; 5) į Telšius vyksta pakylėtas pergalės prieš kitus žemaičius – Mažeikių „M Basket“ (99:95). Laimėjimas Šakių komandai leido išsaugoti realias viltis pakilti į ketvirtąją vietą ir išvengti žaidimo aštuntfinalyje. Dabar nuo Mažeikių ekipos „Vytis-VDU“ atsilieka tik viena pergale ir dar turi vienerias rungtynes atsargoje, tad misija pakilti iš penktosios pozicijos yra pilnai įgyvendinama. Kartą laimėti prieš Telšių ekipą Šakių krepšininkams jau pavyko, tad jie tikrai pabandys šį pasiekimą pakartoti.

REKLAMA

16 val. Mažeikių „M Basket“ – Kauno „Žalgiris-2“

Mažeikių (21/13; 4) komanda per pastarąsias trejas rungtynes laimėjo tik kartą ir komandai ant kulnų ėmė minti „Vytis-VDU“. Net ir sugrįžęs į rikiuotę Artūras Jomantas nepadėjo pristabdyti Šakių komandos puolimo, tad Dariui Dimavičiui prieš šios dienos mačą yra apie ką pagalvoti. Tiesa, nuo šios dienos varžovų mažeikiškius taip pat skiria vos 2 laimėjimai, tad pergalės atveju būtų galima drąsiai galvoti ir apie pakilimą į trečiąją poziciją.

REKLAMA

„Žalgiris-2“ (23/9; 3) sugebėjo atsitiesti po labai sunkios atkarpos, kuomet per 7 rungtynes pavyko įveikti tik absoliutų lygos autsaiderį Klaipėdos „Neptūną-Akvaservis“. Paskutinė nesėkmė toje juodoje serijoje buvo patirta žaidžiant namie būtent su „M Basket“. Mažeikių komanda tuomet visiškai šeimininkavo Kaune ir nugalėjo 88:71. Po to jaunieji kauniečiai per 5 rungtynes laimėjo 4 ketus ir šios dienos mačą pasitinka visiškai atgavę pasitikėjimą savo jėgomis.

REKLAMA

16 val. Joniškio „Delikatesas“ – Vilkaviškio „Perlas“

„Delikatesas“ (14/19; 9) vis dar yra klubą tenkinančioje pozicijoje turnyro lentelėje, tačiau virš galvų susitelkę juodi debesys ketvirtadienį pratrūko tikra audra, kai Vilniuje buvo beviltiškai pralaimėta „Rytui-2” 75:112. Be į Šilutę išvykusio vidurio puolėjo Povilo Gaidžio likusi Joniškio komanda tapo itin pažeidžiama ir sostinės jaunimas tuo iš karto pasinaudojo. Žilvinui Petraičiui reikia tikėtis, kad bent jau namų sienos galbūt padės komandai šiandien pasirodyti sėkmingiau. Priešingu atveju galima nespėti nė mirktelėti ir atrasti save ne 9-ojoje vietoje, o už atkrintamųjų varžybų zonos paliekančioje 13-ojoje.

REKLAMA

REKLAMA

Komandos sudėtį iš pagrindų atnaujinęs „Perlas“ (13/20; 11) vis dar negali pasigirti stabiliu žaidimu, bet tikrai žino, kaip baigėsi pastarosios „Delikateso“ rungtynės ir pasistengs pasinaudoti varžovų problemomis. Pirmasis Vilkaviškio komandos vizitas į Joniškį baigėsi sutriuškinimu 20 taškų skirtumu, tačiau šiandien viskas gali būti kitaip.

17 val. Vilniaus „Stekas“ – Palangos „Kuršiai“

Antrajame „7bet-NKL“ septynete pirmaujantis „Stekas“ (15/19; 8) turi problemų. Per pastarąsias 4 rungtynes vilniečiai laimėjo tik kartą, o ketvirtadienį sugėrė skambų antausį – Klaipėdoje po pratęsimo nusileido iš paskutinės turnyro lentelės vietos jau negalinčiam pakilti „Neptūnui-Akvaservis“ 89:90. Visi pagrindiniai žaidėjai yra rikiuotėje, tad Tomui Purliui teks pamąstyti, kaip sugrąžinti savo traukinį ant bėgių.

REKLAMA

Tiesa, įvairių mašinistų vairuotas „Kuršių“ (13/21; 13) traukinys ant bėgių laikosi dar sunkiau. Mažai kas būtų patikėjęs, kad Palangos komandą įmanoma išvysti už aštuntfinalio ribos, kai iki reguliariojo sezono pabaigos tebus likę sužaisti 4 rungtynes, tačiau dabar yra būtent taip. Ketvirtadienį „Kuršiai“ namie 66:79 pralaimėjo vienai tiesioginių konkurenčių „Kretingai-VR Servisui“ ir pozityvių dalykų tose rungtynėse buvo mažai. Komandoje debiutavęs Dareialas Franklinas pelnė 13 taškų ir atkovojo 10 kamuolių, tačiau pataikė tik 1 iš 7 tritaškių ir 5 kartus suklydo. Norint laimėti šiandien Vilniuje, tiek jam, tiek visai komandai reikės pademonstruoti visai kitą žaidimo kokybę.

REKLAMA

19.30 val. „Šilutė“ – Kauno r. „Atletas“

Gali būti, kad būtent šios rungtynės lems šeštosios vietos turnyro lentelėje likimą. „Šilutė“ (14/19; 6) pralaimėjo jau 7 rungtynes iš eilės, ketvirtadienį Marijampolėje nieko nepasiūlė „Sūduvai-Mantingai“ (57:86), tad dabar gali sau kelti tokį klausimą: „Kada, jeigu ne šiandien?“ Pastarąjį kartą vienženkliu skirtumu šilutiškiai pralaimėjo būtent „Atletui“ (73:82 sausio 28 d. Garliavoje), o pastarąją pergalę taip pat po iškovojo būtent prieš „Atletą“ (59:54 sausio 14 d. Kaune).

REKLAMA

REKLAMA

„Atletas“ (14/20; 7) neabejotinai laukė šių rungtynių ir padarys viską, kad pakiltų iš 7-osios vietos laipteliu aukščiau. Po jau minėtų sausio 28-osios rungtynių Garliavoje įsikūrusi ekipa pergale džiaugėsi tik kartą (vasario 16-ąją laimėjo Mažeikiuose 71:67), tad geresnės progos atsitiesti tikėtis taip pat būtų sunku.

„Rytas-2” (14/20; 10) per pastarąsias 8 rungtynės iškovojo 6 pergales, ketvirtadienį sutriuškino „Delikatesą“ net 112:75, o dabar pasitinka Martyno Mažeikos vedamą sunkiai nuspėjamą Kretingos komandą (13/23; 12). „Kretinga-VR Servisas“ ketvirtadienį išvykoje nugalėjo „Kuršius“ (79:66) ir nustūmė pastarąją ekipą už atkrintamųjų varžybų zonos ribų.

Šios dienos varžovus teskiria 1 pergalė, „Kuršiams“ jos taip pat yra ranka pasiekiamos, tad pergalės kaina yra milžiniška ir abi ekipos pasistengs ją pasiimti į savo balansą.