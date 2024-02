Nikola Jokičius užfiksavo išskirtinį pasiekimą – trigubus dublius išdalino visoms komandoms

Denverio „Nuggets“ žvaigždė praėjusią naktį atliko trigubą dublį prieš Vašingtono „Wizards“ ekipą ir tokią statistiką jis jau užfiksavo prieš visas galimas NBA komandas.

N. Jokičius prieš „Wizards“ pelnė 21 tašką, atkovojo 19 kamuolių bei atliko 15 perdavimų, komanda laimėjo rezultatu 130:110.

Trigubo dublio jis nėra atlikęs tik prieš savą komandą – „Nuggets“, nes čia žaidžia nuo karjeros pradžios.

With tonight’s triple-double, Nikola Jokic has now recorded a triple-double against every team he has faced in his career.



Jokic becomes the third player to accomplish this all-time, joining Russell Westbrook and LeBron James. pic.twitter.com/kN8pSfAPEc