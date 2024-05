Nikola Jokičius jau trečiąjį kartą karjeroje tapo NBA reguliariojo sezono MVP

29-erių centras lenktynėse dėl MVP titulo aplenkė Oklahomos „Thunder“ žvaigždę Shai Gilgeous-Alexanderį ir Dalaso „Mavericks“ lyderį Luką Dončičų.

Primename, kad po bent tris kartus NBA reguliariojo sezono MVP yra tapę: LeBronas Jamesas (4), Michaelas Jordanas (5), o rekordininkas yra Kareemas-Abdulas Jabbaras (6).

Reguliariajame sezone N. Jokičius aikštėje pasirodė 79 rungtynėse, kuriose vidutiniškai rinkdavo po 26,4 taško, 12,4 atkovoto kamuolio ir po 9 rezultatyvius perdavimus.

"He continues to do things we've just never seen before in the NBA."



