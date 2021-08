Neymaras džiūgauja – pasveikino atvykstantį Lionelį Messi

„Vėl kartu“, – pasidalijo nuotrauka kartu su jausmingu užrašu Brazilijos rinktinės žvaigždė.

L.Messi jau atvyko į Paryžių, kur antradienį atliks medicininę patikrą. Argentinietis artimiausiu metu pasirašys su PSG klubu dvejų metų trukmės kontraktą, su galimybę jį pratęsti dar vieneriems metams.

Priminsime, jog Neymaras ir L.Messi rungtyniavo kartu gindami „Barcelonos“ komandos garbę ir tuo metu užmezgė tvirtą draugystę tiek aikštėje, tiek už jos ribų.

Duetas kartu su katalonų ekipa iškovojo du „La Liga“ titulus bei padėjo komandai triumfuoti UEFA Čempionų lygoje, tuo tarpu 2014/2015 metų sezone kartu su „Barcelona“ iškovojo „treblą“. Visgi brazilas 2017 metais už rekordinę sumą persikėlė rungtyniauti į PSG klubą.

Neymar is HYPED to be reunited with Lionel Messi at PSG 🥰 pic.twitter.com/Z3KAUJdYhK