Garsaus futbolo žurnalisto Fabrizio Romano žiniomis, argentinietis susitarė dėl dvejų metų kontrakto su galimybe jį pratęsti iki 2024-ųjų birželio.

L.Messi per sezoną, kartu su premijomis, gali uždirbti net 35 mln. eurų. Futbolininkas jau šiandien turėtų atvykti į Paryžių. Pristatymas planuojamas trečiadienį.

Pridedama, kad buvęs „Barcelona“ ekipos žaidėjas į Paryžių atkeliaus artimiausiomis valandomis.

Argentinos rinktinės žvaigždė pagrindinėje „Barcelona“ komandoje rungtyniavo 2004–2021.

Vis dėlto dėl sunkios finansinės katalonų ekipos padėties L. Messi negalėjo likti klube, nors jau buvo sutikęs perpus susimažinti atlyginimą.

Kelią galutinai užkirto ir naujosios Ispanijos lygos finansinės taisyklės čempionato komandoms.

Iš viso L. Messi su katalonais iškovojo 34 titulus. Tarp jų 10 „La Liga“ trofėjų ir keturis Čempionų lygos. Klube puolėjas oficialiai sužaidė 778 rungtynes ir įmušė 672 įvarčius.

Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. 🇦🇷🇫🇷 #Messi



Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA