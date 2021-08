Lionelis Messi griausmingai sutiktas Paryžiuje

L.Messi vilkėdamas marškinėlius su užrašu „Ici c‘est Paris“ pasirodė balkone ir pamojavo susirinkusiems sirgaliams. Pastarieji triukšmingai pasitiko būsimą komandos naujoką.

Pasak šaltinių, L.Messi gindamas PSG klubo garbę turėtų uždirbti 30-35 milijonus eurų per sezoną. Argentinietis taip pat galės savo kišenes papildyti papildomomis individualiomis premijomis arba tomis, kurios yra skiriamos visai komandai. Priminsime, jog L.Messi sekmadienį surengtos spaudos konferencijos metu liedamas ašaras oficialiai atsisveikino su „Barcelona“.

Vienas geriausių visų laikų futbolininkų buvo sulaukęs ir kitų klubų pasiūlymų, tačiau pastarajam labiausiai patiko PSG komandos pateiktas variantas.

The scenes out Le Bourget Airport in Paris as we await the arrival of Lionel Messi. Expected arrival 3:45pm #MessiPSG #Messi #PSG pic.twitter.com/IzwOJHuYWE