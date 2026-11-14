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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Nevėžis“ iškovojo antrąją pergalę LKL

2026-11-14 21:33 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-14 21:33
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Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, vyko dramatiškos rungtynės Kėdainiuose.

Kėdainių ekipa laimėjo

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, vyko dramatiškos rungtynės Kėdainiuose.

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Vietos „Nevėžis-Paskolų klubas“ (2/7) sugebėjo 91:88 (28:23, 18:23, 27:21, 18:21) palaužti Utenos „Juventus“ (3/7) ekipą.

Kenny Pohto ir Šarūnas Beniušis išvedė į priekį „Juventus“ (8:2), tiesa, neilgam. Gera Jono Zako atkarpa leido „Nevėžiui-Paskolų klubui“ persverti rezultatą – 9:8. Savo persvarą kėdainiečiai augino (17:10), o po pirmojo ketvirčio pirmavo 28:23

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Justas Furmanavičius ir K.Pohto deficitą tirpdė (27:28), o Jackas Pagenkopfas lygino rezultatą – 30:30. Antrasis ketvirtis klostėsi lygiai, ką iliustravo ir rezultatas – 46:46.

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Po truputį kėdainiečiai ėmė veržtis į priekį. Modestas Kancleris ir Xanderis Rice‘as išnaudojo savo progas (63:54), o uteniškiai taškus rinko baudų metimais. Danielius Lavrinovičius persvarą didino iki dviženklės (65:55), bet iš duobelės uteniškius traukė Justas Furmanavičius ir Chase‘as Hunteris – 65:70. Po trijų ketvirčių „Juventus“ atsiliko 67:73.

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J.Hopkinsas porąsyk prametė iš po krepšio, tuo tarpu Emmanuelis Nzekwesi baudė dėjimu – 69:73. Uteniškiai ėmė rinkti pražangas, tarp jų – ir puolime. Taip Kėdainių ekipos persvara augo (82:75), o dėjimu smaginosi Aaronas Gray‘us. Gelbėti svečius toliau bandė E.Nzekwesi (80:84), baudą realizavo J.Furmanavičius, o žaisti liko pusantros minutės.

Jacobui Wiley fiksuota penktoji pražanga – mačas jam baigėsi, J.Furmanavičius vėl sumetė vieną baudą iš dviejų (82:84), bet baudų mesti stojo ir F.Boardmanas-Raffetas – 86:82. Liko minutė, sekė M.Kanclerio pražanga, kurią taškais vertė „Juventus“ olandas (84:86), tuo tarpu D.Lavrinovičius pridėjo vieną tašką iš dviejų – 87:84.

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Liko pusė minutės, P.Valinskas metė tritaškį – jis tikslo nesiekė, o po to pražanga fiksuota E.Nzekwesi. F.Boardmanas-Raffetas pridėjo tašką (88:84), Ch.Hunteris atsakė greitais taškais iš po krepšio, bet minėtas Kėdainių ekipos atstovas sumetė dar dvi baudas, artindamas prie pergalės savo ekipą. E.Nzekwesi dar pelnė taškus (88:90), Jonas Zakas metė baudas, tačiau išsigelbėti svečiams per likusias 1,7 sek. nepavyko.

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Kėdainiečiams nepadėjo Paulius Petrilevičius.

„Nevėžis-Paskolų klubas“: Xanderis Rice‘as 22, Flynnas Boardmanas-Raffetas 15, Aaronas Gray‘us (9 atk. kam.), Danielius Lavrinovičius 11.

„Juventus“: Emmanuelis Nzekwesi 19 (5 atk. kam.), Šarūnas Beniušis 13, Paulius Valinskas 12, Chase‘as Hunteris 10, Kenny Pohto 8.

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