Kevino De Bruyne žmona atskleidė, kad šeima nori palikti Neapolį

Ji neslėpė, kad gyvenimas Neapolyje kelia sunkumų, o persikelti į Belgijos Limburgo regioną norėtų kuo greičiau.
„Žinoma, kartu galvojame apie ateitį. Vis dažniau sakome vienas kitam, kad gyvensime Limburge. Kuo greičiau ten persikelsime, tuo geriau“, – interviu Belgijos žurnalui „NINA“ sakė M. De Bruyne.
Pasak futbolininko žmonos, didžiausia problema Neapolyje – nuolatinis dėmesys Kevinui. Dėl didžiulio jo populiarumo šeima negali laisvai leisti laiko mieste, kartu lankytis viešose vietose ar tiesiog išeiti pasivaikščioti. M. De Bruyne palygino gyvenimą Italijoje su ankstesniais metais Mančesteryje, kur žmonės jau buvo pripratę prie futbolininko ir šeimos, todėl jie galėjo gyventi gerokai ramiau.
„Kevinas Neapolyje gyvena labai apribotą gyvenimą. Jam tai nėra itin malonu. Be to, mieste negalime nieko veikti kartu kaip šeima. Mančesteryje buvo kitaip – žmonės mus matydavo taip dažnai, kad tai nebebuvo nieko ypatingo. Galėdavome išeiti iš namų ir nesulaukti nė vienos nuotraukos. Neapolyje tai neįmanoma“, – pasakojo belgo žmona.
M. De Bruyne taip pat pabrėžė, kad po daugybės laimėtų trofėjų futbolas nebėra vienintelis šeimos prioritetas. Ji abejojo, ar verta dėl futbolininko karjeros nuolat keisti vaikų gyvenamąją aplinką, kai žaidėjas jau yra pasiekęs beveik viską, apie ką svajoja profesionalai.
„Tam tikru metu futbolas nebėra svarbiausias dalykas. Jau esi viską laimėjęs, viską pasiekęs. Kodėl tuomet turėtum apversti savo vaikų gyvenimus aukštyn kojomis?“ – retoriškai klausė M. De Bruyne.
K. De Bruyne į „Napoli“ persikėlė 2025 metų vasarą, po dešimtmečio praleisto „Manchester City“ klube. Jo sutartis su Italijos ekipa galioja iki 2027 metų vasaros, tačiau pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie galimą išvykimą jau per sausio perėjimų langą.
PSV jau domėjosi galimybe pasikviesti belgą, o pats futbolininkas, paklaustas apie galimą persikėlimą į Nyderlandus, neatmetė tokios galimybės ir atsakė, kad dėl ateities dar bus matyti.
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