Netyla diskusijos po Tysono ir Paulo kovos: „Na, vyručiai, kodėl Tysonas nesmūgiuotų iš apačios?“

Penktadienio vakarą „AT&T“ stadione Arlingtone stebint 70 tūkst. žiūrovų J.Paulas įveikė M.Tysoną vieningu teisėjų sprendimu (80-72, 79-73 ir 79-73) ir iškovojo jau 11-ą karjeros pergalę. Apskaičiuota, kad kovą stebėjo net 108 milijonai žiūrovų.

M.Tysonas kovą pradėjo neblogai ir atrodė, kad sugrįš į savo geriausius laikus, tačiau neseniai išgyvenęs rimtas sveikatos problemas, per kurias vos nemirė, jis greitai pavargo ir per visą kovą pataikė vos 18 smūgių.

Ne pirmą kartą gerbėjai pareiškė, kad kova buvo surežisuota. Daugelis pastebėjo, kad M.Tysonas susilaikė nuo aktyvesnio puolimo, kai pataikė kairį kablį.

WBA moterų lengvojo svorio kategorijos pasaulio čempionė ir preliminarios kovos dalyvio Lucaso Bahdi komandos narė Sara Bailey dar labiau pakurstė įtarimus, kai interviu „ES News“ pareiškė, kad J.Paulo ir M.Tysono kova buvo „sutarta“.

Pats J.Paulas prisipažino, kad nusprendė nenokatuoti M.Tysono, nes „nenorėjo sužeisti žmogaus, kurio nereikėjo sužeisti“.

Buvusi Dalaso „Cowboys“ žvaigždė Michaelas Irvinas išsakė savo požiūrį, teigdamas, kad pagal kontrakto sąlygas M.Tysonui nebuvo leista atlikti smūgių iš apačios.

„Aš laukiau tos kombinacijos – vienas į kūną, vienas iš apačios, – laidoje „The Herd“ sakė buvęs NFL žaidėjas. – Kai jis tai padaro, būna „bum bum, bum“. Aš norėjau tai pamatyti, bet mes to nematėme nė karto.

Ir aš girdėjau, kad kažkas sakė, jog tai buvo įrašyta kontakte – „jokių smūgių iš apačios“. Jie tai įtraukė į kontraktą. Na, vyručiai, kodėl M.Tysonas nesmūgiuotų iš apačios? Dabar jūs atimate geriausią M.Tysono ginklą – jo smūgį iš apačios. Žmogau, man tai didelis melas. Tai tas pats, kas man liepti žaisti rungtynes be įstrižo bėgimo į gilumą ar gilaus išbėgimo“.

Laidos vedėjas Colinas Cowherdas taip pat pritarė šiai teorijai.

„Tai buvo mirtinas smūgis ir jis nė karto jo nepanaudojo. J.Paulas maždaug penktame raunde turėjo galimybę nokautuoti M.Tysoną ir aš svarstau, ar po to, ką tu pasakei, J.Paulas nepasakė: „Klausyk, aš pasirašiau kontraktą. Jis negali smūgiuoti iš apačios, todėl aš jo nežeminsiu“, – pridūrė C.Cowherdas.

J.Paului iki pat šiol tenka susidurti su sąmokslo teorijomis dėl visų savo kovų, įskaitant nokautus prieš buvusius UFC kovotojus Tyroną Woodley ir Beną Askreną. Tačiau pasirodęs savo brolio Logano tinklalaidėje, jis neigė, kad M.Tysonas specialiai susilpnino savo smūgius.

„Jūs nesuprantate mano jėgos, mano greičio, mano vikrumo ir mano kojų darbo, kad išvengčiau tų smūgių. Jis smūgiuoja į orą ir negali pataikyti į mane savo smūgių“, – komentavo J.Paulas.

