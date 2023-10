Netvarka bado akis: štai, kokioje apleistoje arenoje žalgiriečiai žais Eurolygos rungtynes

„Virtus“ statosi naują areną, kuri duris atvers 2024 metų pabaigoje–2025 metų pradžioje. O dabartinė jų laikina arena yra užimta visą spalį dėl ten vykstančios konferencijos. Senutėlėje arenoje per krepšinio mačus telpa 5570 sirgalių. Joje vis dar žaidžia antrajame Italijos divizione besivaržanti Bolonijos „Fortitudo“.

„Eurohoops“ žurnalisto įspūdžiai iš arenos – daug pasakantys: čia daug metų nebuvo jokio kosmetinio remonto, o akis bado užkulisiai, kurie užfiksuoti žemiau pateiktame vaizdo įraše.

Be žalgiriečių dar lankysis Berlyno ALBA ir Belgrado „Crvena Zvezda“ komandos.

This is how players will enter PalaDozza's in both today's EuroLeague Women encounter between Virtus and Valencia and tomorrow's EuroLeague game between Virtus and Zalgiris Kaunas in Bologna. Things have to change for good. A historic place like this must be treated properly. pic.twitter.com/HpMKtG8LiJ