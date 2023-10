Brazdeikis padėkojo „Žalgiriui“: „Meilė visada bus abipusė“

„Ačiū „Žalgiriui“ už nepamirštamus metus ir visą gyvenimą liksiančius prisiminimus. Ačiū visiems fanams už palaikymą. Meilė visada bus abipusė“, - socialiniame tinkle „X“ rašė krepšininkas.

I.Brazdeikis karjerą tęs Pirėjo „Olympiacos“ komandoje, tačiau kol kas neaišku, kada jis galės debiutuoti Graikijos klube. Lietuvis kol kas nežaidžia dėl kojos traumos.

Praėjusiame Eurolygos sezone 24 metų gynėjas pelnydavo 11,6 taško, atkovodavo 2,9 kamuolio ir atlikdavo 1,3 perdavimo.

Thank you @bczalgiris for the unforgettable year and life long memories.



Thank you to all the fans for the support and love always, goes both ways 🙏🤞 pic.twitter.com/AUnUVWHffX