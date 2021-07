Netikėta žinia iš NBA: „Grizzlies“ išmainė Joną Valančiūną

Adrianas Wojnarowskis iš ESPN praneša, kad lietuvis keliasi į Naujojo Orleano „Pelicans“.

BREAKING: Memphis is finalizing a trade to send Jonas Valanciunas and 2021 Nos. 17 and 51 picks to New Orleans for Steven Adams, Eric Bledsoe, 2021 picks Nos. 10 and 40 and a protected 2022 first-round pick via the Lakers, sources tell ESPN.

Skelbiama, kad J. Valančiūnas ir 2021 m. NBA naujokų biržos 17-asis ir 51-asis šaukimai į Naująjį Orleaną iškeliauja už vidurio puolėją Steveną Adamsą, gynėją Ericą Bledsoe, 2021 m. naujokų biržos 10-ąjį ir 40-ąjį šaukimus bei apsaugotą pirmojo rato šaukimą 2022 m. biržoje.

2021 m. NBA sezone J. Valančiūnas buvo vienas pagrindinių „Grizzlies“ vedlių – per rungtynes rinko po 17,1 taško ir 12.5 atkovoto kamuolio. Visoje lygoje milžinas rikiavosi trečias pagal atkovotus kamuolius.

Memfio ekipa nusigavo iki atkrintamųjų, bet jau pirmajame etape 1:4 nepasipriešino Jutos „Jazz“.

Naujoje 213 cm 29-erių J. Valančiūno karjeros stotelėje laukia labai įdomus projektas. „Pelicans“ atkrintamosiose nesivaržė, tačiau turi labai daug potencialo. Šį klubą atstovauja talentingi jaunieji žaidėjai Zionas Williamsonas, Brandonas Ingramas, Lonzo Ballas.

New Orleans creates salary cap space for August that allows them to either match an offer sheet on Lonzo Ball, or have the cap space to pursue a significant free agent point guard, including Kyle Lowry and others. Pels liked Valanciunas as floor spacer at center over Adams, too. https://t.co/3YRyBTEg1S