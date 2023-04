Nesustabdomas Sabonis rungtynėse su „Pelicans“ pasiekė dar dvi svarbias žymas

Per 32 minutes aikštelėje D. Sabonis surinko jau 13-ąjį trigubą dublį šiame sezone – krepšininkas pelnė 16 taškų (6/10 dvit., 1/2 trit., 1/2 baud.), atkovojo 12 kamuolių ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų. Toks trigubų dviženklių skaičius yra šeštas geriausias pasiekimas per sezoną NBA istorijoje.

Lietuvis tokiu savo rezultatu susilygino su Oscaru Robertsonu, kuris tokį pat trigubų dublių skaičių surinko 1965-1966 m. sezone.

. @Dsabonis11 recorded his 13th triple-double of the season. He is now tied with Oscar Robertson (1965-66: 13) for the sixth-most triple-doubles in a single season. All-NBA him. 👑 pic.twitter.com/6oxgeUr1B9

Taip pat atlikęs antrąjį rezultatyvų perdavimą rungtynėse D. Sabonis aplenkė 1991-1992 m. sezone žaidusį Spudą Webbą, kuris per sezoną buvo atlikęs 547 rezultatyvius perdavimus.

Dabar lietuvio sąskaitoje iš viso yra 557 rezultatyvūs perdavimai, o tai septintas geriausias šio rodiklio pasiekimas Sakramento „Kings“ komandos istorijoje.

With his second assist of the night at NOP at the 7:31 mark of Q1, Domantas Sabonis has passed Spud Webb (1991-92: 547) for the seventh-most assists in a single season in the Sacramento era.



Sabonis is now up to 548 assists this season. pic.twitter.com/OtxuhF74UY