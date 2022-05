Nervus sirgaliams patampęs „Liverpool“ tapo pirmuoju Čempionų lygos finalo dalyviu

Pirmąjį mačą „Liverpool“ klubas namuose buvo laimėjęs 2:0.

Vis dėlto šio vakaro susitikimas prasidėjo itin įdomiu scenarijumi. „Villarreal“ svečius iš Anglijos nustebino vos prasidėjus mačui. Jau 3-ąją minutę po tikslaus komandos draugo perdavimo Boulaye Di pelnė įvartį iš arti ir išvedė šeimininkus į priekį.

Užsivedę šeimininkai netrukus ir dar galėjo pasižymėti, bet kelių gerų šansų neišnaudojo. „Liverpool“ atrodė kiek priblokšti tokio puikaus varžovų žaidimo ir patys nieko pernelyg pavojingo nesukūrė.

Kėliniui artėjant pabaigos „Villarreal“ apeliavo į teisėją ir prašė skirti 11 m baudinį, tačiau šio švilpukas tylėjo. Vis dėlto šeimininkams ir ne nuo šios atžymos sugebėjo pelnyti antrąjį įvartį.

Francisas Coquelinas iššokęs aukščiausiai už visus smūgiu galva 41-ąją minutę pelnė įvartį ir „Villarreal“ pirmavo jau 2:0.

