UEFA sprendimas: rusų klubai nežais Čempionų lygoje, rinktinė – Europos čempionate

„2022/23 m. sezone UEFA klubų varžybose nedalyvaus nė vienas Rusijos klubas“, – sakoma jos pareiškime.

Vasarį UEFA dėl Maskvos invazijos į Ukrainą sustabdė Rusijos klubų ir nacionalinių rinktinių dalyvavimą turnyruose „iki atskiro pranešimo“.

Pirmadienį taip pat patvirtinta, kad Rusijos moterų rinktinė negalės dalyvauti liepą Anglijoje vyksiančiame Europos Čempionate, o jos vietą užims Portugalijos rinktinė.

Be to, UEFA skelbia, kad Rusijos paraiška rengti 2028 arba 2032 metų Europos čempionatą yra atmesta. Rusai taip pat yra šalinami iš visų salės futbolo rinktinių ir klubų turnyrų ateinančame 2022-2023 sezone.

Jiems nebus leista žaisti ir Tautų lygoje.

Russia will not participate in this summer's UEFA Women's EURO 2022.



Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C.



Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season.



