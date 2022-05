Įspūdinga šventė Turkijoje: „Trabzonspor“ po 38 metų pertraukos tapo šalies futbolo čempionais

35-ojo turo rungtynėse „Trabzonspor“ namuose sužaidė lygiosiomis – 2:2 – su „Antalyaspor“, bet ir to užteko, kad ekipa užsitikrintų pirmą vietą.

Stambulo „Fenerbahce“ prarado galimybes pavyti „Trabzonspor“, o kiti Turkijos grandai žaidžia labai prastus sezonus. „Besiktas“ rikiuojasi tik 6-i, o „Galatasaray“ – vos 13-i.

„Trabzonspor“ Turkijos čempionais tapo 7-ą kartą. Tiesa, titulo jie nebuvo iškovoję net nuo 1984 m., tad ilgai lauktą laimėjimą šventė itin audringai. Trabzono mieste vyko audringi vakarėliai, o policijos pareigūnams teko nemažai papildomo darbo.

Tiesa, kaip matyti viename iš vaizdo įrašų, kai kurie triukšmo malšinti vykę pareigūnai patys prisijungė prie „Trabzonspor“ sirgalių ir kartu su jais šventė titulą.

When you win your first title in 38 years...🎆



🏆🇹🇷 🟰 💜💙@Trabzonspor | @TrabzonBelTr #MondayMotivation pic.twitter.com/JnbbvSzTmO