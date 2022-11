Neramios nuotaikos Belgijos rinktinės stovykloje: iš rikiuotės iškrito puolimo lyderis

Rezultatyiausias visų laikų Belgijos rinktinės žaidėjas vilkint nacionalinės ekipos aprangą yra įmušęs 68 įvarčius per 102 sužaistus susitikimus.

Tikimasi, kad 29-erių futbolininkas ant vejos Katare išbėgti galėtų paskutiniame grupės mače, gruodžio 1 d. rungtynėse su Kroatijos vienuolike.

„Raudonųjų velnių“ grupėje taip pat rungtyniauja Maroko ir Kanados komandos.

Traumą R. Lukaku patyrė dar rugpjūčio mėnesį rungtynėse prieš Romos „Lazio“, o į aikštę grįžo tik paskutinėse Čempionų lygos grupės rungtynėse prieš „Plzen“ klubą. Tose rungtynėse jis įmušė įvartį, tačiau vos po kelių dienų pakinklinės sausgyslės trauma vėl atsinaujino.

Nepaisant kamuojančių traumų Belgijos rinktinės treneris Roberto Martinezas puolimo lyderį įtraukė į pasaulio čempionato galutinę sudėtį.

Lukaku out of first two World Cup games: Belgium source



Read: https://t.co/U7yBqBSEKn pic.twitter.com/0GBXp950Oe