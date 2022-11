Prisiminkite: kontraversiškiausių pasaulio futbolo čempionatų momentų TOP-10

Tai bus jau 22-asis pasaulio futbolo čempionatas istorijoje. Per visą šį laiką nuo pat 1930-ųjų buvo sužaisat daugybė puikių mačų, finalų, nutiko įsimintinų ar net kontraversiškų epizodų.

Portalas Tv3.lt siūlo prisiminti dešimt kontraversiškiausių pasaulio čempionatų momentų.

Franko Lamprdo „įvartis vaiduoklis“

Anglai 2010 m. čempionate ketvirtfinalio mače vokiečiams pralaiminėjo 1:2. Pirmojo kėlinio viduryje anglo Franko Lampardo tolimas smūgis atsimušė į skersinį, įskriejo į vartus, bet atšokęs nuo žemės iš jų išsprūdo.

Teisėjai įvarčio neįskaitė, nes, anot jų, kamuolys pilnai nebuvo kirtęs vartų linijos. Tačiau po pakartojimo iškart matėsi, kad įvartis turėjo būtų įskaitytas.

Tačiau tuo metu fubole vartų linijos technologijos dar nebuvo ir anglai liko be legalaus įvarčio. Galiausai anglai rungtynes pralaimėjo 1:4.

Vartininkas Luisas Suarezas

Gana tikėjosi tapti pirma Afrikos šalimi, patekusia į pasaulio čempionato pusfinalį. Bet 2010 m. ketvirtfinalio mače pratęsime rezultatas buvo 2:2., tuomet Dominicas Adiyiah buvo arti pergalingo įvarčio pratęsime, tačiau Luisas Suarezas jau į vartus skriejantį kamuolį atmušė ranka ir šis vartus neįskriejo.

Urugvajiečiui už šį epizodą buvo parodyta raudona kortelė, o Gana turėjo šansą pasižymėti nuo 11 m atžymos, bet Asamoah Gyanas buvo netikslus.

Galiausiai viską lėmė 11 m baudinių seriją, kurią 4:2 laimėjo Urugvajus.

Luiso Suarezo įkandimas

Vėl urugavajietis L. Suarezas. 2014 m. čempionate mače su italais metu jis viename iš epizodų tiesiog...įkando varžovui Giorgio Chiellini.

Nors tame epizode L. Suarezas susiėmė už burnos, tarsi sakydamas, kad prieš jį buvo neleistinai sužeista, bet dantų žymės ant G. Chiellini peties abejonių nepaliko, kas įvyko šioje situacijoje.

Tuomet iškart L. Suarezas nebuvo nubaustas, Urugvajus rungtynes laimėjo 1:0. Vis dėlto šis incidentas apskriejo visą pasaulį, o vėliau futbolininkas už tokį nesportišką elges buvo nubaustas keturių mėnesių diskvalifikaciją nuo futbolo.

Diego Maradonos „Dievo ranka“

Turbūt vienas įsimintiniausių momentų ne tik pasaulio čempionato, bet ir futbolo istorijoje.

1986 m. čempionate legendinio D. Maradonos vedama Argentinos rinktinė 2:1 ketvirtfinalyje pranoko anglus. Puolėjas pelnė abu įvarčius.

Antrasis iš jų buvo pelnytas po įspūdingo reido, o štai pirmasis jo smūgis vartininko buvo atremtas, bet kamuolį pataisė D. Maradona akivaizdžiai liesdamas jį ranka. Nepaisant to, įvartis buvo įskaitytas.

Argentina keliavo toliau ir galiausiai laimėjo čempionatą.

Zizou smūgis galva finale

Zinedine'as Zidane'as dar prieš 2006 m. pasaulio čempionatą buvo prasitaręs, kad po pirmenybių baigs karjerą. Finale prancūzai susitiko su italais.

Z. Zidane'as išvedė saviškius į priekį, bet po to italams rezultatą išlygino gynėjas Marco Materazzi. Kiek vėliau būtent tarp jų kilo konfliktas.

Italas bandydamas išprovokuoti prancūzą jo adresu leptelėjo kelias ne itin gražias frazes, o nesusivaldęs Z. Zidane'as prarado kontrolę ir galva smogė varžovui į krūtinę.

Už tai prancūzas buvo išvytas iš aikštės. Galiausiai rungtynes po 11 m baudinių serijos laimėjo Italijos rinktinė.

(Ne)džentelmeniškas susitarimas

1982 m. čempionate įvyko tikra drama. Vakarų Vokietija ir Austrija susitiko paskutiniame grupės mače. Dar prieš jį žinojo, kad Vakarų Vokietijos pergalė vieno arba dviejų įvarčių skirtumu atvertų kelią abiems rinktinėms į kitą etapą.

11 minutę Vakarų Vokietija išsiveržė į priekį ir komandos tarsi visiškai nustojo žaisti. Pabaigoje rungtynės virto dar didesniu farsu, kai akivaizdžiai komandos laukė mačo pabaigos ir nedarė nieko.

FIFA siekdamas išvengti tokių dalykų ateityje po to įvedė taisyklę, kad lemiami grupės mačai turi būti žaidžiami visi vienodu metu.

Andreso Escobaro mirtis

Deja, bet ne visi įvykiai pasaulio futbolo čempionate turi laimingą pabaigą ar tiesiog išlieka kaip kontraversiški. Kai kurie jų baigiasi ir mirtimi...

Taip nutiko 1994 m., kai Kolumbijos rinktinės žaidėjas Andresas Escobaras mačo su JAV metu įsimušė į savo vartus. Rungtynes jie pralaimėjo ir galiausiai Kolumbija iškrito iš turnyro.

Po keletos dienų A. Escobaras sugrįžo į gimtąją Kolumbiją, bet ten netrukus buvo šaltakraujiškai nušautas. Kaip vėliau paaiškėjo, vietiniai gagnsteriai buvo pastatę lažybuose didelę sumą pinigų už Kolumbijos pergalę.

Šis incidentas sukrėtė visą sporto pasaulį.

Brazilijos šokas ir ašaros

Sunku ir tinkamai apibūdinti šias 2014 m. pusfinalio rungtynes. Sensacija ir šokas būtų net per švelnu. Sirgaliai tikėjosi įdomios dvikovos prieš mačą tarp dviejų futbolo gigantų, o viskas pasibaigė namuose žaidusių brazilų pažeminimu 1:7 prieš vokiečius.

Vokietijos rinktinė jau per pirmąjį pusvalandį pelnė penkis įvarčius. Kaip vėliau atskleidė kai kurie rinktinės nariai, per pertrauką rūbinėje buvo prašoma per daug antrajame kėlinyje nepersistengti, nes brazilai nenusipelno tokio sutriuškinimo.

Bet galiausiai viskas baigėsi 7:1 ir Brazilų sirgalių bei žaidėjų ašaromis, patyrus tokį sutriuškinimą.

Mūšis dėl Santiago

1962 m. čempionato rungtynės tarp Italijos ir Čilės vadinamas vienas brutaliausių mačų pirmenybių istorijoje.

Futbolininkai žaidė itin agresyviai, pirmoji raudona kortelė italams buvo parodyta jau po 12 minučių. Tuomet čilietis Leonelis Sanczhesas italų kapitonui Humberto Masciosui sulaužė nosį.

Brutalios pražangos abejose pusėse tęsėsi toliau, žaidimas buvo nuolat stabdomas. Nepaisant to, kad buvo parodytas tik dvi raudonos kortelės, susitikimas klostėsi brutaliai.

Žaidėjai nevaldė emocijų bei kamščių, netgi riaušių policija raminti aistrų kelis sykius buvo įsiveržusi į aikštę.

Anglų „įvartis vaiduoklis“ 1966 m. finale

Kamuolys nebuvo kirtęs vartų linijos!

1966 m. pasaulio čempionato finale tarp Anglijos ir Vakarų Vokietijos anglo Geoffaso Hursto smūgiuotas kamuolys pratęsime rezultatui esant 2:2 lietė skersinį ir atsimušė į žemę.

Teisėjas Gottfriedas Dienstas žvilgtelėjo į asistentą Tofiqą Bahramovą, ar kamuolys, jo manymu, kirto pilnai vartų liniją ir šis atsakė, kad taip, įvartis turi būti įskaitytas.

Tačiau iš tikrųjų taip nebuvo ir įvartis neturėjo būti įskaitytas.

Anglai tą finalą laimėjo 4:2.