Nepasigailėjo: Erlingas Haalandas Anglijos FA taurėje pelnė penkis įvarčius

E. Haalandas sugrįžo po pėdos traumos, dėl kurios gruodžio-sausio mėnesiais daugiau nei 30 dienų negalėjo rungtyniauti, o per septynias rungtynes buvo įmušęs tik tris įvarčius.

„Grįžau į savo geriausią formą“, – po rungtynių sakė E. Haalandas. „Pagaliau jaučiuosi gerai. Tai nuostabus jausmas. Mūsų laukia jaudinantis laikas. Esame pasirengę pulti“.

Tai buvo antras kartas, kai E. Haalandas „Man City“ komandoje įmuša penkis įvarčius per vienerias rungtynes. Pernai jis tą padarė Čempionų lygoje, kai „Man City“ 7:0 sutriuškino „RB Leipzig“.

Dabar 23-ejų metų futbolininkas per 83 rungtynes „Man City“ gretose yra įmušęs 79 įvarčius.

