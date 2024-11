Neįtikėtina: likus porai valandų iki aukciono – Stanionio susitarimas su olimpiniu vicečempionu

WBA iš pradžių tikino, kad aukcionas įvyks lapkričio 8 d. Hiustone (JAV). Visgi, prieš porą savaičių pasirodė pranešimai, jog aukcionas nukeltas į lapkričio 19 d. WBA teigė, kad tikėjosi abiejų pusių susitarimo, tačiau per pastarąsias 2 savaites nei E.Stanionio, nei Š.Gijasovo atstovai nepranešė apie jokius postūmius derybose. Dėl šios priežasties WBA patvirtino, kad aukcionas įvyks lapkričio 19 d. 12 val. vietos laiku (20 val. Lietuvos laiku).

Visgi, likus vos porai valandų iki aukciono pradžios pasirodė pranešimai, kad E.Stanionio ir Š.Gijasovo komandos pasiekė susitarimą. Teigiama, kad aukcionas buvo atšauktas, nes suinteresuotos pusės suderino visas detales.

Eimantas Stanionis vs Shakhram Giyasov is now agreed and so purse bids have been cancelled. Fight ordered as a mandatory defence of Stanionis' WBA welterweight world title.